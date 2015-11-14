Типа - "в 40 лет к успеху пришел - уже и так самый умный"?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2018 18:08
Додано: Вів 27 лют, 2018 19:01
Первому инфа не полагается - он инфу для матчасти якобы проданого тёщиного хрущика тоже зажилил. И про свой "ГП 30-32" молчит как партизан. Напару с прохожий.
Первый только "надул щёки" и сказал что продал тёщин 2к хрущик.
А где и за сколько - отморозился с инфой, хоть у него с спрашивалось. А у других вон выпытывает хитрюган.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 27 лют, 2018 19:59
ладно, тада в марте будет полезная от меня
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:47
richbitch
условия пари вы планируете выполнять или будете кривляться в стиле "хата не моя"?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:50
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:58
richbitch
Так продавайте свою недвигу, через год откупите в 2 раза дешевле. Frant не даст соврать
Додано: Вів 27 лют, 2018 22:50
Первый вы меня разочаровываете.
Зачем эти дешёвые вбросы про -"Их просто уже нет." на топике по недвижимости финансового портала №1 в Украине?
Тут лохов которым можно впарить про "уже нет." - не водится.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 27 лют, 2018 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Природний приріст, скорочення (–) м.Київ +4551 за год годом раньше было более 6000
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 27 лют, 2018 23:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на 1 січня 2017 року 2925761
на 1 січня 2018 року 2934522
итого за 2017 год население киева увеличилось на 13500 чел
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 27 лют, 2018 23:20
Де ІТшний паскудник? Нехай почитає, як "багато і важко" працюють в Греції!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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