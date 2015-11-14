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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458459460461>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:08

  galadriel написав:
  Chatbot написав:А есть порады 50-летних 40-летним?


хз

В 40 років пора перестати задавати питання.

Типа - "в 40 лет к успеху пришел - уже и так самый умный"?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:01

  antonivs3 написав:
  galadriel написав:
  Первый написав:Вы где хрущик купили? В каком районе?

Номера моїх карток, cvv і пін-коди не потрібні? Виписки з усіх рахунків і мої подальші плани з контактами не потрібні, нє?

речь не о конфиденциальной, а хотя бы полезной информации.

Первому инфа не полагается - он инфу для матчасти якобы проданого тёщиного хрущика тоже зажилил. И про свой "ГП 30-32" молчит как партизан. Напару с прохожий.
Первый только "надул щёки" и сказал что продал тёщин 2к хрущик.
А где и за сколько - отморозился с инфой, хоть у него с спрашивалось. А у других вон выпытывает хитрюган. 8)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:59

ладно, тада в марте будет полезная от меня
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:47

richbitch

условия пари вы планируете выполнять или будете кривляться в стиле "хата не моя"?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:50

  trololo написав:richbitch

условия пари вы планируете выполнять или будете кривляться в стиле "хата не моя"?

какое пари? я с вами о чем то спорил?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:58

richbitch
Так продавайте свою недвигу, через год откупите в 2 раза дешевле. Frant не даст соврать :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:50

  Первый написав:2 Hume
На ликвидные? Никакой. Их просто уже нет.

Первый вы меня разочаровываете.
Зачем эти дешёвые вбросы про -"Их просто уже нет." на топике по недвижимости финансового портала №1 в Украине?
Тут лохов которым можно впарить про "уже нет." - не водится. :!:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Природний приріст, скорочення (–) м.Київ +4551 за год годом раньше было более 6000
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на 1 січня 2017 року 2925761
на 1 січня 2018 року 2934522

итого за 2017 год население киева увеличилось на 13500 чел
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:20

Де ІТшний паскудник? Нехай почитає, як "багато і важко" працюють в Греції! http://uainfo.org/blognews/1519722543-n ... etsii.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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