а в 2016 сколько?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2018 23:37
а в 2016 сколько?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 27 лют, 2018 23:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
навес растёт, на рынке аренды в этом году будет творится треш
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 28 лют, 2018 00:34
на рынке аренды в спальниках, даже на Трое, и так трэш, только пока с обратным вектором.
но это касается только маленьких однух и двух. особенно в неохрущах. до 10тыс.
а то, что подороже или побольше... 120метров возле м.Оболонь, сдали за 12тыс +коммуналь, в центре напакованую здоровую двуху с потолками и лифтом за 17 не показывают, потому что некому.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 28 лют, 2018 00:48
Два роки підряд провожу свою відпустку в Греції але не на островах для туристів, а на метерику і в місцях де люблять відпочивати переважно греки нпр. Евія. Впринципі з того що бачив, можу підписатись майже під кожним словом статті, що це правда !
Єдине чого там не написали, що у греків є думка про себе як про титульну націю, що заклала розвиток багатьом сучасним країнам.
П.с. люди дуже привітні бо незайо..ні життям взагалі, так сказала дослівно моя приятелька-виходець з України з Черкас , що проживає там 5й рік зі своїм чоловіком теж українцем.
Додано: Сер 28 лют, 2018 00:53
Странно, почему так с дорогими квартирами?
По дешевым -подтверждаю, приятель "обрадованный" арендодателем о подьеме аренды до 10килогрн на Позняках (начало Бажана) ринулся искать альтернативу.
По его словам - все что ниже 9000грн в новостройках - либо замануха, либо "только что сняли", либо без мебели.
В Патриотике нашел за 8500, но без мебели, пока думал (вечером), на утро ее уже не было. В итоге остался в прежней квартире, но на новых условиях (потому что переезд, плюс брокерские, плюс страховая сумма…).
Может ему подсказать, чтобы за 12 снимал трешку в центре? Хотя там наверное комунальные еще +5-6тыс. Но все равно странно, что такая диспропорция
реклама
|