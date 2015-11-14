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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458459460461

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:37

  zahar_ написав:СЕНСАЦИЯ!
В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.
Зображення

а в 2016 сколько?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

навес растёт, на рынке аренды в этом году будет творится треш
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 00:34

на рынке аренды в спальниках, даже на Трое, и так трэш, только пока с обратным вектором.
но это касается только маленьких однух и двух. особенно в неохрущах. до 10тыс.
а то, что подороже или побольше... 120метров возле м.Оболонь, сдали за 12тыс +коммуналь, в центре напакованую здоровую двуху с потолками и лифтом за 17 не показывают, потому что некому.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 00:48

  Frant написав:Де ІТшний паскудник? Нехай почитає, як "багато і важко" працюють в Греції! http://uainfo.org/blognews/1519722543-n ... etsii.html


Два роки підряд провожу свою відпустку в Греції але не на островах для туристів, а на метерику і в місцях де люблять відпочивати переважно греки нпр. Евія. Впринципі з того що бачив, можу підписатись майже під кожним словом статті, що це правда !
Єдине чого там не написали, що у греків є думка про себе як про титульну націю, що заклала розвиток багатьом сучасним країнам.

П.с. люди дуже привітні бо незайо..ні життям взагалі, так сказала дослівно моя приятелька-виходець з України з Черкас , що проживає там 5й рік зі своїм чоловіком теж українцем.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 00:53

  antonivs3 написав:на рынке аренды в спальниках, даже на Трое, и так трэш, только пока с обратным вектором.
но это касается только маленьких однух и двух. особенно в неохрущах. до 10тыс.
а то, что подороже или побольше... 120метров возле м.Оболонь, сдали за 12тыс +коммуналь, в центре напакованую здоровую двуху с потолками и лифтом за 17 не показывают, потому что некому.



Странно, почему так с дорогими квартирами?

По дешевым -подтверждаю, приятель "обрадованный" арендодателем о подьеме аренды до 10килогрн на Позняках (начало Бажана) ринулся искать альтернативу.

По его словам - все что ниже 9000грн в новостройках - либо замануха, либо "только что сняли", либо без мебели.

В Патриотике нашел за 8500, но без мебели, пока думал (вечером), на утро ее уже не было. В итоге остался в прежней квартире, но на новых условиях (потому что переезд, плюс брокерские, плюс страховая сумма…).

Может ему подсказать, чтобы за 12 снимал трешку в центре? Хотя там наверное комунальные еще +5-6тыс. Но все равно странно, что такая диспропорция
richbitch
 
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