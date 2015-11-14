Додано: Сер 28 лют, 2018 00:34

на рынке аренды в спальниках, даже на Трое, и так трэш, только пока с обратным вектором.

но это касается только маленьких однух и двух. особенно в неохрущах. до 10тыс.

а то, что подороже или побольше... 120метров возле м.Оболонь, сдали за 12тыс +коммуналь, в центре напакованую здоровую двуху с потолками и лифтом за 17 не показывают, потому что некому.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!