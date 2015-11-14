Chatbot написав:

Вопрос в том, что чем бы ты не владел и чего бы ты в жизни не добился, всегда есть 100500 человек, по сравнению с которыми ты, условно, вошь позорная по своим достижениям. Поэтому проще надо быть.

В 2012м особо не из чего выбрать было. Первый, если верить Унуноктию, и сам продолжает жить в ГП 30-32 и ничего, нормально. Вопрос не в том кто где живет, чем владеет и на чем передвигается по городу.