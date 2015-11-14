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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 463464465466>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:01

  trololo написав:
  richbitch написав:
  trololo написав:richbitch

условия пари вы планируете выполнять или будете кривляться в стиле "хата не моя"?

какое пари? я с вами о чем то спорил?


да, вы спорили, правда ник тогда был другой - Tribeca :mrgreen:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4176448#p4176448
  trololo написав:
  Tribeca написав:Я ставлю за то, что до 28.02.2018 года включительно мы хоть раз увидим курс выше 30,00 грн за 1дол США (берем за основу ежедневную простыню от ДС в валютной ветке) на наличном неформальном рынке. Ориентируемся на покупку или продажу?

И как технически это организовать?


ориентируемся на наличные, среднесуточная цена покупки +цена продажи разделить на 2 больше 30. - отправляю вам чивас по указанному адресу. если не тронем 30 = вы мне. чивас можно простой, без изысков, 0.7. проигравший также прилюдно приносит поздравления победителю и признает скупость своих аналитических способностей :)

Фиксируем результат - уверенная победа trololo
Ждем Трибеки или ее представителей 8)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:05

  Chatbot написав:zahar_ В 2012м особо не из чего выбрать было. Первый, если верить Унуноктию, и сам продолжает жить в ГП 30-32 и ничего, нормально. Вопрос не в том кто где живет, чем владеет и на чем передвигается по городу. Вопрос в том, что чем бы ты не владел и чего бы ты в жизни не добился, всегда есть 100500 человек, по сравнению с которыми ты, условно, вошь позорная по своим достижениям. Поэтому проще надо быть.

Так отож. Послушать некоторых - так они пупы земли.
А как купить дом под инвестицию на Костельной 13 а за 10 млн. долл, та у них сразу и кишка слаба.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 28 лют, 2018 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.


так я ж вам и предлагаю не мучать ж... и прекратить пытаться шутить - шо непонятного то?
ваш флуд с переходом на личности поддерживать не собираюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:51

  Frant написав:
  Faceless написав:Фиксируем результат - уверенная победа trololo
Ждем Трибеки или ее представителей 8)

Фейцлец, давайте за темою. Споримо з Вами, що найближчі 2 роки "вторинка" КРЖН не буде зростати в доларовій ціні??? :mrgreen:

Головне у парі у якості джерела динаміки не вибирайте фуцманьский домік в. котенко. Ті рили блазні ще з 2017 ріст малюють. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:55

  kingkongovets написав:
Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.


так я ж вам и предлагаю не мучать ж... и прекратить пытаться шутить - шо непонятного то?
ваш флуд с переходом на личности поддерживать не собираюсь

Ну ОК, а я по-моему, уже в который раз даю вам понять, как ценно для меня ваше мнение и ваши предложения.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:12

  Faceless написав:Фиксируем результат - уверенная победа trololo
Ждем Трибеки или ее представителей 8)


не видать мне чиваса походу :( дама вовремя обиделась :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:13

  trololo написав:да, вы спорили, правда ник тогда был другой - Tribeca :mrgreen:


Идиот (с)
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:26

  Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.

Зашел почитать про недвжимость, а пришлось тратить время своей жизни на это...

Аирмакс, шутка это когда смешно всем. Сказать глупость с умным видом это не шутка, а глупость. Кому-то смешно, а большинству неловко, что вроде бы взрослый человек, а так паясничает.
Раз уж речь о юморе, переделанный анекдот в тему.
"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты думаешь, что у тебя есть чувство юмора…"
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для нашего нытика - научитесь писать, не коверкая ники и без хамства.
И да, я не вижу смысла в споре, т.к. не ожидаю долларового роста в среднем по рынку, по крайней мере больше погрешности (но на отдельные объекты - вполне допускаю).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54

  Faceless написав:Для нашего нытика - научитесь писать, не коверкая ники и без хамства.
И да, я не вижу смысла в споре, т.к. не ожидаю долларового роста в среднем по рынку, по крайней мере больше погрешности (но на отдельные объекты - вполне допускаю).

Якою (за Вашою оцінкою) повинна бути ціна нерухомості в столиці країни з середньою ЗП 240 дол/міс і депопуляцією 3-5% щороку? Маєте сміливість?

P.S. Тільки не треба розказувати, що "скоро заживемо", "чавун, пшениця і ІТ - потужні драйвери економіки" і т.д. і т.п. Ці байки я чую вже 27 років. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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