Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Я ставлю за то, что до 28.02.2018 года включительно мы хоть раз увидим курс выше 30,00 грн за 1дол США (берем за основу ежедневную простыню от ДС в валютной ветке) на наличном неформальном рынке. Ориентируемся на покупку или продажу?
И как технически это организовать?
ориентируемся на наличные, среднесуточная цена покупки +цена продажи разделить на 2 больше 30. - отправляю вам чивас по указанному адресу. если не тронем 30 = вы мне. чивас можно простой, без изысков, 0.7. проигравший также прилюдно приносит поздравления победителю и признает скупость своих аналитических способностей
Фиксируем результат - уверенная победа trololo Ждем Трибеки или ее представителей
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Chatbot написав:zahar_ В 2012м особо не из чего выбрать было. Первый, если верить Унуноктию, и сам продолжает жить в ГП 30-32 и ничего, нормально. Вопрос не в том кто где живет, чем владеет и на чем передвигается по городу. Вопрос в том, что чем бы ты не владел и чего бы ты в жизни не добился, всегда есть 100500 человек, по сравнению с которыми ты, условно, вошь позорная по своим достижениям. Поэтому проще надо быть.
Так отож. Послушать некоторых - так они пупы земли. А как купить дом под инвестицию на Костельной 13 а за 10 млн. долл, та у них сразу и кишка слаба.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 28 лют, 2018 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.
так я ж вам и предлагаю не мучать ж... и прекратить пытаться шутить - шо непонятного то? ваш флуд с переходом на личности поддерживать не собираюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Faceless написав:Фиксируем результат - уверенная победа trololo Ждем Трибеки или ее представителей
Фейцлец, давайте за темою. Споримо з Вами, що найближчі 2 роки "вторинка" КРЖН не буде зростати в доларовій ціні???
Головне у парі у якості джерела динаміки не вибирайте фуцманьский домік в. котенко. Ті рили блазні ще з 2017 ріст малюють.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.
так я ж вам и предлагаю не мучать ж... и прекратить пытаться шутить - шо непонятного то? ваш флуд с переходом на личности поддерживать не собираюсь
Ну ОК, а я по-моему, уже в который раз даю вам понять, как ценно для меня ваше мнение и ваши предложения.
Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.
Зашел почитать про недвжимость, а пришлось тратить время своей жизни на это...
Аирмакс, шутка это когда смешно всем. Сказать глупость с умным видом это не шутка, а глупость. Кому-то смешно, а большинству неловко, что вроде бы взрослый человек, а так паясничает. Раз уж речь о юморе, переделанный анекдот в тему. "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты думаешь, что у тебя есть чувство юмора…"
Для нашего нытика - научитесь писать, не коверкая ники и без хамства. И да, я не вижу смысла в споре, т.к. не ожидаю долларового роста в среднем по рынку, по крайней мере больше погрешности (но на отдельные объекты - вполне допускаю).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Для нашего нытика - научитесь писать, не коверкая ники и без хамства. И да, я не вижу смысла в споре, т.к. не ожидаю долларового роста в среднем по рынку, по крайней мере больше погрешности (но на отдельные объекты - вполне допускаю).
Якою (за Вашою оцінкою) повинна бути ціна нерухомості в столиці країни з середньою ЗП 240 дол/міс і депопуляцією 3-5% щороку? Маєте сміливість?
P.S. Тільки не треба розказувати, що "скоро заживемо", "чавун, пшениця і ІТ - потужні драйвери економіки" і т.д. і т.п. Ці байки я чую вже 27 років.