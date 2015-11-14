Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Для нашего нытика - научитесь писать, не коверкая ники и без хамства. И да, я не вижу смысла в споре, т.к. не ожидаю долларового роста в среднем по рынку, по крайней мере больше погрешности (но на отдельные объекты - вполне допускаю).
Якою (за Вашою оцінкою) повинна бути ціна нерухомості в столиці країни з середньою ЗП 240 дол/міс і депопуляцією 3-5% щороку? Маєте сміливість?
P.S. Тільки не треба розказувати, що "скоро заживемо", "чавун, пшениця і ІТ - потужні драйвери економіки" і т.д. і т.п. Ці байки я чую вже 27 років.
Ціна нікому нічого не повинна. Іншу брехню годі й коментувати
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.
Зашел почитать про недвжимость, а пришлось тратить время своей жизни на это...
Аирмакс, шутка это когда смешно всем. Сказать глупость с умным видом это не шутка, а глупость. Кому-то смешно, а большинству неловко, что вроде бы взрослый человек, а так паясничает. Раз уж речь о юморе, переделанный анекдот в тему. "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты думаешь, что у тебя есть чувство юмора…"
ОМГ, еще один "ценитель юмора" с умным выражением на серьезном лице.
Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.
Зашел почитать про недвжимость, а пришлось тратить время своей жизни на это...
Аирмакс, шутка это когда смешно всем. Сказать глупость с умным видом это не шутка, а глупость. Кому-то смешно, а большинству неловко, что вроде бы взрослый человек, а так паясничает. Раз уж речь о юморе, переделанный анекдот в тему. "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты думаешь, что у тебя есть чувство юмора…"
ОМГ, еще один "ценитель юмора" с умным выражением на серьезном лице.
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Для нашего нытика - научитесь писать, не коверкая ники и без хамства. И да, я не вижу смысла в споре, т.к. не ожидаю долларового роста в среднем по рынку, по крайней мере больше погрешности (но на отдельные объекты - вполне допускаю).
Якою (за Вашою оцінкою) повинна бути ціна нерухомості в столиці країни з середньою ЗП 240 дол/міс і депопуляцією 3-5% щороку? Маєте сміливість?
P.S. Тільки не треба розказувати, що "скоро заживемо", "чавун, пшениця і ІТ - потужні драйвери економіки" і т.д. і т.п. Ці байки я чую вже 27 років.
смешно. кто то еще пытается вести диалог с франтом
Первое - это на правах рекламы (не очень удачной). А по Рыбальскому - я сразу написал, что пытаться остановить его застройку - ну это просто смешно и верх цинизма. Пусть Левченко лучше поборется с прибрежной монстроидальной застройкой на Левобережной или возле Южного моста.
Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.
Зашел почитать про недвжимость, а пришлось тратить время своей жизни на это...
Аирмакс, шутка это когда смешно всем. Сказать глупость с умным видом это не шутка, а глупость. ...
Chatbot це airmax78 ? OMG ... Плюс жарти як у бората. ппц.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.