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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 463464465466

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:06

  Frant написав:
  Faceless написав:Для нашего нытика - научитесь писать, не коверкая ники и без хамства.
И да, я не вижу смысла в споре, т.к. не ожидаю долларового роста в среднем по рынку, по крайней мере больше погрешности (но на отдельные объекты - вполне допускаю).

Якою (за Вашою оцінкою) повинна бути ціна нерухомості в столиці країни з середньою ЗП 240 дол/міс і депопуляцією 3-5% щороку? Маєте сміливість?

P.S. Тільки не треба розказувати, що "скоро заживемо", "чавун, пшениця і ІТ - потужні драйвери економіки" і т.д. і т.п. Ці байки я чую вже 27 років. :mrgreen:

Ціна нікому нічого не повинна. Іншу брехню годі й коментувати
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:14

  Vlad442 написав:
  Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.

Зашел почитать про недвжимость, а пришлось тратить время своей жизни на это...

Аирмакс, шутка это когда смешно всем. Сказать глупость с умным видом это не шутка, а глупость. Кому-то смешно, а большинству неловко, что вроде бы взрослый человек, а так паясничает.
Раз уж речь о юморе, переделанный анекдот в тему.
"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты думаешь, что у тебя есть чувство юмора…"

ОМГ, еще один "ценитель юмора" с умным выражением на серьезном лице.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:22

  Chatbot написав:
  Vlad442 написав:
  Chatbot написав:Но вообще, конкоговец и ко, как говорил Королев: критикуешь - предлагай. Покажите нам высоты человеческой мысли, блесните остроумием острым как катана, продемонстрируйте нам нашу ущербность. Но нет, кроме мегатонн говносрача и попыток кого-то унизить - от вас ничего. Поэтому сори гайз, ваша критика не проходит квалификационные требования.

Зашел почитать про недвжимость, а пришлось тратить время своей жизни на это...

Аирмакс, шутка это когда смешно всем. Сказать глупость с умным видом это не шутка, а глупость. Кому-то смешно, а большинству неловко, что вроде бы взрослый человек, а так паясничает.
Раз уж речь о юморе, переделанный анекдот в тему.
"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты думаешь, что у тебя есть чувство юмора…"

ОМГ, еще один "ценитель юмора" с умным выражением на серьезном лице.


Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны.
Умное лицо - это еще не признак ума господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я не против юмора, я против тупой петросянщины на ветке.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:54

  Frant написав:
  Faceless написав:Для нашего нытика - научитесь писать, не коверкая ники и без хамства.
И да, я не вижу смысла в споре, т.к. не ожидаю долларового роста в среднем по рынку, по крайней мере больше погрешности (но на отдельные объекты - вполне допускаю).

Якою (за Вашою оцінкою) повинна бути ціна нерухомості в столиці країни з середньою ЗП 240 дол/міс і депопуляцією 3-5% щороку? Маєте сміливість?

P.S. Тільки не треба розказувати, що "скоро заживемо", "чавун, пшениця і ІТ - потужні драйвери економіки" і т.д. і т.п. Ці байки я чую вже 27 років. :mrgreen:



смешно. кто то еще пытается вести диалог с франтом :mrgreen:
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:01

  Vlad442 написав:Я не против юмора, я против тупой петросянщины на ветке.

Так вы же не в состоянии одно от другого отличить.
Chatbot
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жилая недвижимость-2018: итоги и прогнозы

https://www.obozrevatel.com/realty/news ... gnozyi.htm

ДПТ Рыбальского полуострова: факты против популизма

https://www.obozrevatel.com/realty/news ... atsiyu.htm
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:18

  Чукча2 написав:Жилая недвижимость-2018: итоги и прогнозы

https://www.obozrevatel.com/realty/news ... gnozyi.htm

ДПТ Рыбальского полуострова: факты против популизма

https://www.obozrevatel.com/realty/news ... atsiyu.htm

Первое - это на правах рекламы (не очень удачной).
А по Рыбальскому - я сразу написал, что пытаться остановить его застройку - ну это просто смешно и верх цинизма. Пусть Левченко лучше поборется с прибрежной монстроидальной застройкой на Левобережной или возле Южного моста.
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