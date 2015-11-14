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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:58

  Шпекуль написав:что скажете по поводу ЖК Family & Friends
14400 за метр

ссылка на сайт застройщика есть?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 23:22

  Tribeca написав:Ну что ж, Фейслесс меня недолюбливает, как и я его "модерацию", изза которой ветку читать стало неинтересно.


не только он
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:07

  airmax78 написав:Обсуждение моего юмора затянулось, но я отвечу. Я считаю, что чувство юмора могут оценивать люди, которые сами им обладают. А с этим есть проблемы. Их «шутки» в 100% сопровождаются многими «смайлами» - заэкранным смехом.

Это необходимые маркеры, наподобие слова "лопата", без которого не понять, можна уже смеяться или еще нет.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До апреля-мая тут обсуждать нечего, ждём выброса на рынок свежего новостроя. Акцент, Эврика и т.д.Вот тогда юмор Максика вам покажется искромётным.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:02

хочу принести извинение ritchbitch, был неправ.

Трибека, помимо чиваса там еще одно условие было, надо бы тоже его выполнить. завтра в ЛС напишу куда слать бутыль.
главное оружие рашистов - ложь
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