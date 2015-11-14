ссылка на сайт застройщика есть?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2018 22:58
ссылка на сайт застройщика есть?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 28 лют, 2018 23:22
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:07
Это необходимые маркеры, наподобие слова "лопата", без которого не понять, можна уже смеяться или еще нет.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До апреля-мая тут обсуждать нечего, ждём выброса на рынок свежего новостроя. Акцент, Эврика и т.д.Вот тогда юмор Максика вам покажется искромётным.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 01 бер, 2018 01:02
хочу принести извинение ritchbitch, был неправ.
Трибека, помимо чиваса там еще одно условие было, надо бы тоже его выполнить. завтра в ЛС напишу куда слать бутыль.
главное оружие рашистов - ложь
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