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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
форумчане что скажете о жк seven? вроде норм для сдачи?
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:07
знову Респект00 лізе у вікно.
Пора нашим оптимішкам заспівати про "дорожай" і зарплати прибиральниць, а не злобствувати на окремих форумчан за правду.
Вовки ганебні)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
популярный ракурс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:51
Додано: Чет 01 бер, 2018 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут вспоминали ЖК Эврика от Аркады.
С этим ЖК проблемы, по некоторым домам уже 7 месяцев задержки.
По некоторым домам, которые должны были быть введены в эксплуатацию в 2017 уже было 3 переноса сроков, на середину лета.
По домам которые должны быть введены в эксплуатацию в 2018, уже очевидно огромное отставание, ориентировочно в 10-12 месяцев.
Застройщик ссылаясь на банк запретил визиты инвесторов на стройку. Информации о ходе строительства нет. Инвесторы уже пишут письма в разные инстанции, возможен митинг.
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