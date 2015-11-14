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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 469470471472

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

форумчане :) что скажете о жк seven? вроде норм для сдачи?
lensky
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:07

  lensky написав:форумчане :) что скажете о жк seven? вроде норм для сдачи?

знову Респект00 лізе у вікно. :lol:
  Прохожий написав:
  Natt написав: Флаю можно не вешаться - это не Ирпень, это Стоянка . Со всеми вытекающими (0 инфраструктуры, проблемы с ОТ и т.д.).

Какой мощнейший ПУК в лужу произвел самозванный Хперт своим очередным вбросом шлака
:mrgreen:

Пора нашим оптимішкам заспівати про "дорожай" і зарплати прибиральниць, а не злобствувати на окремих форумчан за правду. :P

Вовки ганебні))) :mrgreen:
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:51

  lensky написав:форумчане :) что скажете о жк seven? вроде норм для сдачи?

хороший вариант для сдачи. только еще строить и строить
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут вспоминали ЖК Эврика от Аркады.
С этим ЖК проблемы, по некоторым домам уже 7 месяцев задержки.
По некоторым домам, которые должны были быть введены в эксплуатацию в 2017 уже было 3 переноса сроков, на середину лета.
По домам которые должны быть введены в эксплуатацию в 2018, уже очевидно огромное отставание, ориентировочно в 10-12 месяцев.

Застройщик ссылаясь на банк запретил визиты инвесторов на стройку. Информации о ходе строительства нет. Инвесторы уже пишут письма в разные инстанции, возможен митинг.
Непересичный
 
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