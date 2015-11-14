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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 471472473474>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:01

Mazay256
трёшки изучены. Достойных нет)))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Mazay256
трёшки изучены. Достойных нет)))
Балуваний, Ви, шановний, дюже..

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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:49

  flyman написав:
  zahar_ написав:Продаван в Ирпене 1к 47 м2 с евроремонтом продал за 19.5 куе http://domik.ua/novosti/o-chem-govoryat ... 55276.html
В последнее время были заключены такие сделки:

Однокомнатная квартира в современном кирпичном доме, улица Кошевого, Киевская область, Ирпень . Общая площадь квартиры – 47,5 кв. м, жилая – 25,5, кухня – 8,9. Квартира расположена на первом этаже 4-этажного дома. Столярка и сантехника новая, на полу ламинат. Санузел совмещен. Состояние квартиры – «сделан евроремонт». Цена – $19 750 ($416/кв. м).

Дешевеет однако.
Если покупатель покупал как инвестицию для дальнейшей сдачи в аренду - он показал "дулю" инвесторам в 1к воздух в августе 2016 в дом №3 в ЖК Вонючка.
Тут, похоже, имеет место быть правило - хорошая инвест цена равна 100 арендным платам за объект.

дорогувата як для перді Ірпеня, ще й перший єтаж, фу-фу

Ога, первыйэтаж - "фу-фу", а бомбоубежище с фекальным насосом - "ай, ляля!".
Захар со своей оценкой аренды той перди в 200баксов - 6кгрн примерно - ошибся или как?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что то тихо и неинтересно стало.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:01

  rusramzik написав:никто не заметил резкое падение количества "свежих" квартир на ЛОХ.уа???

Это шо? Дно уже?
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:33

  UA написав:
  rusramzik написав:никто не заметил резкое падение количества "свежих" квартир на ЛОХ.уа???

Это шо? Дно уже?

Дно будет в мае.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне не нравятся новости которые по Эврике разгоняют.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ФК затормозили строительство, бросили все силы на Заречный. Денег не хватает.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

НБУ повысил ставку, денег станет меньше. Депо подрастут.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Мне не нравятся новости которые по Эврике разгоняют.

Что там необычного?
Гнать коробку особого ума не надо.
Как обычно - цирк с подключением к коммуникациям.
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