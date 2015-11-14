Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Однокомнатная квартира в современном кирпичном доме, улица Кошевого, Киевская область, Ирпень . Общая площадь квартиры – 47,5 кв. м, жилая – 25,5, кухня – 8,9. Квартира расположена на первом этаже 4-этажного дома. Столярка и сантехника новая, на полу ламинат. Санузел совмещен. Состояние квартиры – «сделан евроремонт». Цена – $19 750 ($416/кв. м).
Дешевеет однако. Если покупатель покупал как инвестицию для дальнейшей сдачи в аренду - он показал "дулю" инвесторам в 1к воздух в августе 2016 в дом №3 в ЖК Вонючка. Тут, похоже, имеет место быть правило - хорошая инвест цена равна 100 арендным платам за объект.
дорогувата як для перді Ірпеня, ще й перший єтаж, фу-фу
Ога, первыйэтаж - "фу-фу", а бомбоубежище с фекальным насосом - "ай, ляля!". Захар со своей оценкой аренды той перди в 200баксов - 6кгрн примерно - ошибся или как?