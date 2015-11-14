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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Этот год станет переломным на КРЖН. Квартиры перестанут расцениваться как удачная инвестиция. А для многих станут обузой. Демография по 4 районам из 10 станет отрицательной.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:31
Я расчитывал что в апреле-мае, выдадут ключи. Эврика+Акцент более 1000 новых квартир в одном месте. Аренда тупо обвалится. Посмотрите цену аренды на венике после воода Кристера, а там ещё Варшавский.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:49
Это всё аренда в эконом новостройках.
Лезть туда не нужно.
Обведите циркулем круг 7 км от Майдана.
Всё что за этим кругом - не Киев.
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