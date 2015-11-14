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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 471472473474

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Этот год станет переломным на КРЖН. Квартиры перестанут расцениваться как удачная инвестиция. А для многих станут обузой. Демография по 4 районам из 10 станет отрицательной.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:31

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Мне не нравятся новости которые по Эврике разгоняют.

Что там необычного?
Гнать коробку особого ума не надо.
Как обычно - цирк с подключением к коммуникациям.

Я расчитывал что в апреле-мае, выдадут ключи. Эврика+Акцент более 1000 новых квартир в одном месте. Аренда тупо обвалится. Посмотрите цену аренды на венике после воода Кристера, а там ещё Варшавский.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 18075
З нами з: 20.04.08
Подякував: 345 раз.
Подякували: 426 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Мне не нравятся новости которые по Эврике разгоняют.

Что там необычного?
Гнать коробку особого ума не надо.
Как обычно - цирк с подключением к коммуникациям.

Я расчитывал что в апреле-мае, выдадут ключи. Эврика+Акцент более 1000 новых квартир в одном месте. Аренда тупо обвалится. Посмотрите цену аренды на венике после воода Кристера, а там ещё Варшавский.

Это всё аренда в эконом новостройках.
Лезть туда не нужно.
Обведите циркулем круг 7 км от Майдана.
Всё что за этим кругом - не Киев.
UA
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 19.07.08
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  #<1 ... 471472473474
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