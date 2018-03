Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:51

Шпекуль написав: ничего личного. только бизнес. а мир с рашкой повысит стоимость моих активов вот и все.так что пора пете просить прощения уже ничего личного. только бизнес. а мир с рашкой повысит стоимость моих активов вот и все.так что пора пете просить прощения уже



Не пете, а путе.



P.S. И что за народ - ради своих активов готов повытирать ноги об свою страну. Не пете, а путе.P.S. И что за народ - ради своих активов готов повытирать ноги об свою страну.

