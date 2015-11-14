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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...блііін!.......напевно в Мухи, замість ліжка, буде просто лежати піддон, притрушений соломою!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:51
Не пете, а путе.
P.S. И что за народ - ради своих активов готов повытирать ноги об свою страну.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 03 бер, 2018 00:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодняшний демарш рашки однозначно на пользу нам, немножко выведет Петю из запоя. А то он немного забурел.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 03 бер, 2018 00:24
угу, посмотрим статистику 26 марта по депопуляции, и 13 марта по стройке
и я планы строю не на год и даже не на 5 лет
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 03 бер, 2018 00:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я повторяю свой прогноз, до мая цены ползут вверх, май-август резко вниз. Потом опять вверх.
А по аренде лето будет самым плохим за всю историю.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 03 бер, 2018 02:04
Додано: Суб 03 бер, 2018 03:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в тему репатриации дивидендов, может кому будет интересно (в конце поста):
Валютный рынок в контексте
было бы правильно спросить на ветке по ценным бумагам (идеи/портфель) что там с фин.результатами у эмитентов, сколько тех дивидендов вообше, там народ следит
Кстати, к вопросам аренды и бетоно-ходлингу: всеж уже вкурсе про RAB-тариф на э/э? а в контексте экономики это еще и серьезный удар по средним и мелким производителям(
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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