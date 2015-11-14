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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 478479480481

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...блііін!.......напевно в Мухи, замість ліжка, буде просто лежати піддон, притрушений соломою! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:51

  Шпекуль написав:ничего личного. только бизнес. а мир с рашкой повысит стоимость моих активов вот и все.так что пора пете просить прощения уже


Не пете, а путе.

P.S. И что за народ - ради своих активов готов повытирать ноги об свою страну.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодняшний демарш рашки однозначно на пользу нам, немножко выведет Петю из запоя. А то он немного забурел.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:24

  Прохожий написав:
  Tribeca написав:Трололо, я тогда бухой был

это нормально, уну вот тоже как бухнет так и делает мега"экспертные" прогнозы про курс ПА33 и депопуляцию в Киеве, а как протрезвеет бежит покупать на последние квартирку под аренду, и так по кругу... :mrgreen:

угу, посмотрим статистику 26 марта по депопуляции, и 13 марта по стройке
и я планы строю не на год и даже не на 5 лет
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я повторяю свой прогноз, до мая цены ползут вверх, май-август резко вниз. Потом опять вверх.
А по аренде лето будет самым плохим за всю историю.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 02:04

  Оранжевый-хит сезона написав:Я повторяю свой прогноз, до мая цены ползут вверх, май-август резко вниз. Потом опять вверх.
А по аренде лето будет самым плохим за всю историю.


бобмер вот-вот покажет стабильность по кржн
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 03:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в тему репатриации дивидендов, может кому будет интересно (в конце поста):
Валютный рынок в контексте

было бы правильно спросить на ветке по ценным бумагам (идеи/портфель) что там с фин.результатами у эмитентов, сколько тех дивидендов вообше, там народ следит


Кстати, к вопросам аренды и бетоно-ходлингу: всеж уже вкурсе про RAB-тариф на э/э? а в контексте экономики это еще и серьезный удар по средним и мелким производителям(
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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