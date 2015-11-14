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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 484485486487>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 667
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
129
Якість будівництва
15%
100
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:40

  antey1969 написав:
  flyman написав:Але і чайник - маст хев, для того, щоб можна було нагріти 2 літра води підмити задницю.

А то вдруг в гости европейские партнеры заявятся?
Ох и нравы у Вас в АйТи :shock:


Тяжела и неказиста жисть прАстогА прАграмиста(с)

ЗЫ
Вимушений визнати, що купляти б/в мийку на OLX мені не спало-б навіть на думку.
Страшно думати звідки він візьме сральнік.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:45

  flyman написав:а в чом собственно сакральний смисл в штробленіі стін і сокритіі сантєхнічной розводкі?

смысл в глобальной раскрутке маховика потребления- в годы постройки хрущей никому в голову не приходило их прятать, причем не только в самих хрущах, но и в московских высотках и есть подозрения, что у загнивающих тоже. аналогично с проводкой итд.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:45

  es77 написав:
  antey1969 написав:
  flyman написав:Але і чайник - маст хев, для того, щоб можна було нагріти 2 літра води підмити задницю.

А то вдруг в гости европейские партнеры заявятся?
Ох и нравы у Вас в АйТи :shock:


Тяжела и неказиста жисть прАстогА прАграмиста(с)

ЗЫ
Вимушений визнати, що купляти б/в мийку на OLX мені не спало-б навіть на думку.
Страшно думати звідки він візьме сральнік.

В Эврике или Патриотике. Там же и входные двери в квартиру.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:48

  Оранжевый-хит сезона написав:
  es77 написав:

Тяжела и неказиста жисть прАстогА прАграмиста(с)

ЗЫ
Вимушений визнати, що купляти б/в мийку на OLX мені не спало-б навіть на думку.
Страшно думати звідки він візьме сральнік.

В Эврике или Патриотике. Там же и входные двери в квартиру.

Не всем же колбасить такой ремонт как у первый в его "ГП 30-32".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:52

  es77 написав: Вимушений визнати, що купляти б/в мийку на OLX мені не спало-б навіть на думку.
Страшно думати звідки він візьме сральнік.

вчера прикрутил смеситель в гостевом с/у жены- однорукая видима из дорогих, в идеале, найдена, когда жил в центре вместе с двурукой видимой попроще, когда выносил мусор. там же был найден 26" ноунейм телевизор (без пульта, подставки), поставил на мамину дачу.
теперь нужно прикрутить раковину- церсанит президент 60, найдена грязной на Оболони, после обработки утенком стала новой. осталось докупить родную ногу или использовать найденную, что лежит в подвале уже лет 5.
а вы говорите..
ps а на olx за 300грн куплена новая синяя раковина ido, в магазинах за 1300 ее в тот момент просто не было.
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 03 бер, 2018 16:19, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:06

  antonivs3 написав:
  es77 написав: Вимушений визнати, що купляти б/в мийку на OLX мені не спало-б навіть на думку.
Страшно думати звідки він візьме сральнік.

вчера прикрутил смеситель в гостевом с/у жены- однорукая видима из дорогих, в идеале, найдена, когда жил в центре вместе с двурукой видимой попроще, когда выносил мусор. там же был найден 26" ноунейм телевизор (без пульта, подставки), поставил на мамину дачу.
у жены осталось прикрутить раковину- церсанит президент 60, найдена грязной на Оболони, после обработки утенком стала новой. осталось докупить родную ногу или использовать наденную, что лежит в подвале уже лет 5.
а вы говорите..

взагалі то на олх є речі тіпа:
- купілі, но нам нє подошла (нє понравілось, ілі ми передізайнілі ізначальний дізайн)
- купіл, вєщь почті нова, но шото пошло нє так (упало, ударілось, не туда всунув), а почініть дорого в майстров, а сам(а) нє умію. А там ремонта на 5 копійок
- я нємножко попользовалсо(а), но уже чічас єто не модно
- тут чуть-чуть шото отломалось, но пользоваццо можна (особєнно якщо оно надо пару раз в год, напр. на дачі)

Є ще куча б.у. інструмєнта, який проще купить на один сезон, чим орендовать або брать новий.

І т.д.

Чому стрємаю брать сральнік "для строітєлєй", так там могли лить шо угодно: кіслоту, вапно, цемент, після чого йоно не вітреш не відмиєш. Бить тяжолими предметами і нанести йому сколи, царапини і інші нерпіятності.

послєдній прімери:
- при созданні кріптохверми ушол спать блок пітанія.
Куплєн рабочій за 100 грн, а усопший продан за 55 грн.
- куплєн електролобзік с розбітим дєржатєлєм пілок за 150 грн.
ремонт: замєна двух вінтов м4 с розбітой різьбой і пропіл паза і просверл ямки дєржатєля для бошевькіх хвостовіков пілок (був для U хвостовіков, но парєнь, відіомо питался пилять бошевскіми)

Вопщем, аірмакс продає на олх б.у. Го с криворуким недоремонтом, а потом откупляє похожеє.
І єті люді запрящають в носу колупаться :cry:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:35

Однако https://www.facebook.com/groups/rieltor ... 900560827/
Сдаю 3-хкомн квартиру возле м.Черниговская ( 4 минуты пешком).

9000 грн.+коммунальные (счетчики)

До метро 4 мин. Метро 15 мин до Крещатика,
Кто снимает 1к в ЖК Вонючка за 8 тыс. грн в ипенях Дарницкого района?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:49

zahar_ дороговато. я осенью пересдал точно такую же площадь, в равноценном состоянии, если не лучше, за 7500. метро рулит- в той 4 остановки, а не минуты..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:53

У меня тоже вся надежда на ОЛХ.
Сантехнику и мебель - на 100% там. По отделочным материалам - сложнее, но тоже буду искать. Флай, есть плиточка недорогая: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-pl ... n50g4.html
Я звонил, но там ее на мою прелесть маловато.
Плитка - шикардос. Считай сплошным декором оклеиваешь. Смотрится дорого.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:58

  antonivs3 написав:zahar_ дороговато. я осенью пересдал точно такую же площадь, в равноценном состоянии, если не лучше, за 7500. метро рулит- в той 4 остановки, а не минуты..

Вы сдали в четырёх остановках от метро?
Бойченко 16 через одну остановку трамваем до м. Черниговская.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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