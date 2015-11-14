Тяжела и неказиста жисть прАстогА прАграмиста(с)
ЗЫ
Вимушений визнати, що купляти б/в мийку на OLX мені не спало-б навіть на думку.
Страшно думати звідки він візьме сральнік.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:40
Тяжела и неказиста жисть прАстогА прАграмиста(с)
ЗЫ
Вимушений визнати, що купляти б/в мийку на OLX мені не спало-б навіть на думку.
Страшно думати звідки він візьме сральнік.
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:45
смысл в глобальной раскрутке маховика потребления- в годы постройки хрущей никому в голову не приходило их прятать, причем не только в самих хрущах, но и в московских высотках и есть подозрения, что у загнивающих тоже. аналогично с проводкой итд.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:45
В Эврике или Патриотике. Там же и входные двери в квартиру.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:48
Не всем же колбасить такой ремонт как у первый в его "ГП 30-32".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 03 бер, 2018 15:52
вчера прикрутил смеситель в гостевом с/у жены- однорукая видима из дорогих, в идеале, найдена, когда жил в центре вместе с двурукой видимой попроще, когда выносил мусор. там же был найден 26" ноунейм телевизор (без пульта, подставки), поставил на мамину дачу.
теперь нужно прикрутить раковину- церсанит президент 60, найдена грязной на Оболони, после обработки утенком стала новой. осталось докупить родную ногу или использовать найденную, что лежит в подвале уже лет 5.
а вы говорите..
ps а на olx за 300грн куплена новая синяя раковина ido, в магазинах за 1300 ее в тот момент просто не было.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 03 бер, 2018 16:19, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:06
взагалі то на олх є речі тіпа:
- купілі, но нам нє подошла (нє понравілось, ілі ми передізайнілі ізначальний дізайн)
- купіл, вєщь почті нова, но шото пошло нє так (упало, ударілось, не туда всунув), а почініть дорого в майстров, а сам(а) нє умію. А там ремонта на 5 копійок
- я нємножко попользовалсо(а), но уже чічас єто не модно
- тут чуть-чуть шото отломалось, но пользоваццо можна (особєнно якщо оно надо пару раз в год, напр. на дачі)
Є ще куча б.у. інструмєнта, який проще купить на один сезон, чим орендовать або брать новий.
І т.д.
Чому стрємаю брать сральнік "для строітєлєй", так там могли лить шо угодно: кіслоту, вапно, цемент, після чого йоно не вітреш не відмиєш. Бить тяжолими предметами і нанести йому сколи, царапини і інші нерпіятності.
послєдній прімери:
- при созданні кріптохверми ушол спать блок пітанія.
Куплєн рабочій за 100 грн, а усопший продан за 55 грн.
- куплєн електролобзік с розбітим дєржатєлєм пілок за 150 грн.
ремонт: замєна двух вінтов м4 с розбітой різьбой і пропіл паза і просверл ямки дєржатєля для бошевькіх хвостовіков пілок (був для U хвостовіков, но парєнь, відіомо питался пилять бошевскіми)
Вопщем, аірмакс продає на олх б.у. Го с криворуким недоремонтом, а потом откупляє похожеє.
І єті люді запрящають в носу колупаться
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:35
Однако
До метро 4 мин. Метро 15 мин до Крещатика,
Кто снимает 1к в ЖК Вонючка за 8 тыс. грн в ипенях Дарницкого района?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:49
zahar_ дороговато. я осенью пересдал точно такую же площадь, в равноценном состоянии, если не лучше, за 7500. метро рулит- в той 4 остановки, а не минуты..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:53
У меня тоже вся надежда на ОЛХ.
Сантехнику и мебель - на 100% там. По отделочным материалам - сложнее, но тоже буду искать. Флай, есть плиточка недорогая:
Я звонил, но там ее на мою прелесть маловато.
Плитка - шикардос. Считай сплошным декором оклеиваешь. Смотрится дорого.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:58
Вы сдали в четырёх остановках от метро?
Бойченко 16 через одну остановку трамваем до м. Черниговская.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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