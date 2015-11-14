Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Трубу из полипропилена (он-же PPR) тулят все подряд, врозеточники, гипсокартонщики, Флаймены цена от 14 грн и выше, дешовые фитинги,инструмент. Если в трубе может быть высокая температура и/или давление то ну ее нафиг.
При всех своих ремонтах использовал tece (на порядок дешевле rehau и kan) Фитинги да - дорого. Но если ваше правило "сделать раз и забыть", то оно того стоит. Тем более если квартиру делаете под аренду. Материал на однуху стоит тысяч 7-8 грн(это по простому, если со всякими гребёнками, то естестественно дороже). Это не те деньги ради которых стоит рисковать, тем более это вода.
Пайку народ частенько использует, в основном в низкоэтажной застройке, так как пайка не любит давления. Но часто видел как используют пайку в высотках, там же типо у всех редукторы. В общем ещё раз говорю, если один раз сделать хорошо (это я об аренде), то потом просто будете делать косметику. Не жлобитесь
airmax78 написав:Оффтоп: хотели вызвать скорую из Добробута (по старой памяти)... 1800 грн. Прием у врача - 950 грн. Никакого лечения: уже 2750 грн. Как-то не укладывается в стереотип: Киев пипец какой дешевый город.
Скорая по медстраховке покрывается любая, стоит 5-10 тыс в год в зависимости от программы, покрытие или франшиза на прием, покрытие или франшиза на медикаменты. С вашими запросами вы страховку отобьете за один визит
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airmax78 написав:Оффтоп: хотели вызвать скорую из Добробута (по старой памяти)... 1800 грн. Прием у врача - 950 грн. Никакого лечения: уже 2750 грн. Как-то не укладывается в стереотип: Киев пипец какой дешевый город.
недавно надо было к доктору на консультацию сходить, причем срочно, хотел до поездки закрыть вопрос. думал-гадал куда податься- и поехал в Борис. консультация врача и такие себе 2 недорогих(по ценам синево) анализа--2100 грн. хотел уж было давать кеш, и тут вдруг вспомнил ваш пост про колено и скидку по вип картам в борисе . спрашиваю уже на рецепшине при расчете-при оплате картой скидка есть?-отвечают есть. причем на самой кассе-рецепшине об этом ни слова. если б не спросил, думаю не дали бы никаких скидок. даю карту, и с 2100 стало 1800 благодарочка . но в целом да, болеть становиться очень не дешево
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------