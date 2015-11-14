Додано: Суб 03 бер, 2018 22:17

es77 написав: Amat написав: Так может тогда уже проще медные трубы использовать....

И дешевле выйдет.

И прослужат столько же..

Или я не прав ? Просветите, плиз. А Как раз сантехнику менять буду через пару недель Так может тогда уже проще медные трубы использовать....И дешевле выйдет.И прослужат столько же..Или я не прав ? Просветите, плиз. А Как раз сантехнику менять буду через пару недель

Я надеюсь, Вы не сами менять собрались ?

Использовать надо то, с чем умеет работать монтажник. Это вообще его проблемы.



Медная труба сейчас стоит по что-то около 45-50 грн метр и с ней мало кто умеет работать. Плюс при открытом монтаже со временем вид у нее еще тот.



Труба из полиэтилена PEX-A например https://santehfilter.com/p466452499-tru ... nalog.html стоит от 15 до 40 грн метр в зависимости от производителя и места покупки. Но дорогие фитинги. Прокат инструмента от 50 грн. сутки.



Трубу из полипропилена (он-же PPR) тулят все подряд, врозеточники, гипсокартонщики, Флаймены цена от 14 грн и выше, дешовые фитинги,инструмент.

Если в трубе может быть высокая температура и/или давление то ну ее нафиг. Я надеюсь, Вы не сами менять собрались ?Использовать надо то, с чем умеет работать монтажник. Это вообще его проблемы.Медная труба сейчас стоит по что-то около 45-50 грн метр и с ней мало кто умеет работать. Плюс при открытом монтаже со временем вид у нее еще тот.Труба из полиэтилена PEX-A напримерстоит от 15 до 40 грн метр в зависимости от производителя и места покупки. Но дорогие фитинги. Прокат инструмента от 50 грн. сутки.Трубу из полипропилена (он-же PPR) тулят все подряд, врозеточники, гипсокартонщики, Флайменыцена от 14 грн и выше, дешовые фитинги,инструмент.Если в трубе может быть высокая температура и/или давление то ну ее нафиг.

При всех своих ремонтах использовал tece (на порядок дешевле rehau и kan) Фитинги да - дорого. Но если ваше правило "сделать раз и забыть", то оно того стоит. Тем более если квартиру делаете под аренду. Материал на однуху стоит тысяч 7-8 грн(это по простому, если со всякими гребёнками, то естестественно дороже). Это не те деньги ради которых стоит рисковать, тем более это вода.Пайку народ частенько использует, в основном в низкоэтажной застройке, так как пайка не любит давления. Но часто видел как используют пайку в высотках, там же типо у всех редукторы. В общем ещё раз говорю, если один раз сделать хорошо (это я об аренде), то потом просто будете делать косметику. Не жлобитесь