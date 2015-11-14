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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 485486487488

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 667
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
129
Якість будівництва
15%
100
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:17

  es77 написав:
  Amat написав:Так может тогда уже проще медные трубы использовать....
И дешевле выйдет.
И прослужат столько же..
Или я не прав ? Просветите, плиз. А Как раз сантехнику менять буду через пару недель

Я надеюсь, Вы не сами менять собрались ?
Использовать надо то, с чем умеет работать монтажник. Это вообще его проблемы.

Медная труба сейчас стоит по что-то около 45-50 грн метр и с ней мало кто умеет работать. Плюс при открытом монтаже со временем вид у нее еще тот.

Труба из полиэтилена PEX-A например https://santehfilter.com/p466452499-tru ... nalog.html стоит от 15 до 40 грн метр в зависимости от производителя и места покупки. Но дорогие фитинги. Прокат инструмента от 50 грн. сутки.

Трубу из полипропилена (он-же PPR) тулят все подряд, врозеточники, гипсокартонщики, Флаймены :mrgreen: цена от 14 грн и выше, дешовые фитинги,инструмент.
Если в трубе может быть высокая температура и/или давление то ну ее нафиг.

При всех своих ремонтах использовал tece (на порядок дешевле rehau и kan) Фитинги да - дорого. Но если ваше правило "сделать раз и забыть", то оно того стоит. Тем более если квартиру делаете под аренду. Материал на однуху стоит тысяч 7-8 грн(это по простому, если со всякими гребёнками, то естестественно дороже). Это не те деньги ради которых стоит рисковать, тем более это вода.

Пайку народ частенько использует, в основном в низкоэтажной застройке, так как пайка не любит давления. Но часто видел как используют пайку в высотках, там же типо у всех редукторы. В общем ещё раз говорю, если один раз сделать хорошо (это я об аренде), то потом просто будете делать косметику. Не жлобитесь
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оффтоп: хотели вызвать скорую из Добробута (по старой памяти)... 1800 грн. :shock:
Прием у врача - 950 грн.
Никакого лечения: уже 2750 грн. Как-то не укладывается в стереотип: Киев пипец какой дешевый город.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Оффтоп: хотели вызвать скорую из Добробута (по старой памяти)... 1800 грн. :shock:
Прием у врача - 950 грн.
Никакого лечения: уже 2750 грн. Как-то не укладывается в стереотип: Киев пипец какой дешевый город.
Скорая по медстраховке покрывается любая, стоит 5-10 тыс в год в зависимости от программы, покрытие или франшиза на прием, покрытие или франшиза на медикаменты. С вашими запросами вы страховку отобьете за один визит
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Faceless
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2
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:45

  airmax78 написав:Оффтоп: хотели вызвать скорую из Добробута (по старой памяти)... 1800 грн. :shock:
Прием у врача - 950 грн.
Никакого лечения: уже 2750 грн. Как-то не укладывается в стереотип: Киев пипец какой дешевый город.


недавно надо было к доктору на консультацию сходить, причем срочно, хотел до поездки закрыть вопрос. думал-гадал куда податься- и поехал в Борис. консультация врача и такие себе 2 недорогих(по ценам синево) анализа--2100 грн. хотел уж было давать кеш, и тут вдруг вспомнил ваш пост про колено и скидку по вип картам в борисе . спрашиваю уже на рецепшине при расчете-при оплате картой скидка есть?-отвечают есть. причем на самой кассе-рецепшине об этом ни слова. если б не спросил, думаю не дали бы никаких скидок. даю карту, и с 2100 стало 1800 :) благодарочка :wink:. но в целом да, болеть становиться очень не дешево
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:51

  es77 написав:
  Грйс-мэн написав:Я бы назвал это НЕО-смарт-квартира

Пам'ятаю хтось пропонував Флаю розводити в тому підвалі форель з карпом.
Треба було слухатися.

шутки-шутками, а почем сейчас вешенки? а шиитаке? :?:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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