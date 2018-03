Додано: Нед 04 бер, 2018 14:43





https://news.finance.ua/ua/news/-/42190 ... v-ukrayini Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що реальне економічне становище українців насправді краще від того, про яке свідчить офіційна статистика, оскільки багато громадян України мають тіньові доходи.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.