Так я сколько платил - всегда ПОСЛЕ консультации, а не до. Само собой, если знаешь к кому идти, идут прямиком к врачу.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 13:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так я сколько платил - всегда ПОСЛЕ консультации, а не до. Само собой, если знаешь к кому идти, идут прямиком к врачу.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 13:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бизнес. ничего личного;)
а, вот еще, из последнего...
ребенку надо было сделать операцию, в добробуте стоимость вышла как страховка его же. Но если застраховать, то плановая операция покрывается всего на 5к грн. что не вариант.
Но! Мне сам врач сказал лайфхак - типа я страхую, они пишут что операция не плановая, а я его отблагодарю:)
ВОт так я недавно застраховал ребенка и сделал по страховке не дешевую операцию)
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:43
ну вот в этом то и промах. поэтому так же можно уйти и без оплаты и тебя никто не остановит. Этим врачи и пользуются, берут "постоянных" клиентов на личное обслуживание
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как бы вытравить респекта из украинцев? Ну никакая цивилизация здесь не приживается: все сразу говном коррупции испачкают.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 04 бер, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:54
Якого хе_ра зникло моє повідомлення з графіком від Домік.уа????
Воно має безпосереднє відношення до дешевіючого житла!
Я розумію, що правда очі коле "дорожайникам"!
Але варто їм терпіти))))
Ще 2-3 роки падіння - і почнеться дорожай)))
Рекомендую рожевоокулярникам протерти очі.
І не смоктати горілку з самого ранку!
В реальному Куйові Домік.уа малює зниження цін.
Видно, місцеві рили не знають, що київські прибиральниці і шофери отримують ЗП "1000-1500 дол/міс".
Мда, реальне життя шмагає клоунів палаючою "Авізо" по причинному місцю)))
Привіт балаболам від українських джмелів з ЄС! Бу-га-га!!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 04 бер, 2018 13:55, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:55
Это не промах, это цивилизованные отношения. Я не буду платить за то, чего еще не получил. Тем более стоимость всех услуг часто еще неизвестна точно.
То что вы описываете мелкое воровство, причем недальновидное - к тому же врачу или хотя бы в ту же клинику еще скорее всего придется приходить. Впрочем, после ваших рассказов о магнитах на счетчиках это не удивляет, менталитет мелкого воришки.
Аналогичный менталитет у врача, берущего "на личное обслуживание", при этом пользуясь оборудованием, помещением клиники. Недальновидная глупость, из-за которой ему вскоре может быть закрыта дорога во все приличные клиники. Хотя личное облуживание у меня встречается весьма часто, но оно выражается в том, что я договариваюсь лично с врачом о приеме в той клинике, где это обоим будет удобнее, но оплата само собой идет в кассу конкретной клиники
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:03
Faceless у риспекта магниты на воду? это фиаско
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:26
почему фиаско? нормальная ситуация для рыла который с мамой на позняках живёт
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Додано: Нед 04 бер, 2018 14:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що реальне економічне становище українців насправді краще від того, про яке свідчить офіційна статистика, оскільки багато громадян України мають тіньові доходи.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42190 ... v-ukrayini
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:57
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