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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491492>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 667
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
129
Якість будівництва
15%
100
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Шпекуль написав:пс: вы присмотритесь, по любому заметили как некоторые пациенты приходят и идут не на рецепцию а прямиком к врачу

Так я сколько платил - всегда ПОСЛЕ консультации, а не до. Само собой, если знаешь к кому идти, идут прямиком к врачу.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Отчаянные ребята, за 200 грн вылететь из добробута.

бизнес. ничего личного;)

а, вот еще, из последнего...
ребенку надо было сделать операцию, в добробуте стоимость вышла как страховка его же. Но если застраховать, то плановая операция покрывается всего на 5к грн. что не вариант.
Но! Мне сам врач сказал лайфхак - типа я страхую, они пишут что операция не плановая, а я его отблагодарю:)
ВОт так я недавно застраховал ребенка и сделал по страховке не дешевую операцию)
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:43

  Faceless написав:
  Шпекуль написав:пс: вы присмотритесь, по любому заметили как некоторые пациенты приходят и идут не на рецепцию а прямиком к врачу

Так я сколько платил - всегда ПОСЛЕ консультации, а не до. Само собой, если знаешь к кому идти, идут прямиком к врачу.

ну вот в этом то и промах. поэтому так же можно уйти и без оплаты и тебя никто не остановит. Этим врачи и пользуются, берут "постоянных" клиентов на личное обслуживание
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как бы вытравить респекта из украинцев? Ну никакая цивилизация здесь не приживается: все сразу говном коррупции испачкают.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 04 бер, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:54

Якого хе_ра зникло моє повідомлення з графіком від Домік.уа????
Воно має безпосереднє відношення до дешевіючого житла!
Я розумію, що правда очі коле "дорожайникам"!
Але варто їм терпіти))))
Ще 2-3 роки падіння - і почнеться дорожай)))

  Шпекуль написав:домик +1.2% !!!
шах и мат проффффесор ФРАНТ)

Рекомендую рожевоокулярникам протерти очі.
І не смоктати горілку з самого ранку!

В реальному Куйові Домік.уа малює зниження цін.
Видно, місцеві рили не знають, що київські прибиральниці і шофери отримують ЗП "1000-1500 дол/міс". :mrgreen:
Мда, реальне життя шмагає клоунів палаючою "Авізо" по причинному місцю)))

Привіт балаболам від українських джмелів з ЄС! Бу-га-га!!

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Нед 04 бер, 2018 13:55, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:55

  Шпекуль написав:
  Faceless написав:
  Шпекуль написав:пс: вы присмотритесь, по любому заметили как некоторые пациенты приходят и идут не на рецепцию а прямиком к врачу

Так я сколько платил - всегда ПОСЛЕ консультации, а не до. Само собой, если знаешь к кому идти, идут прямиком к врачу.

ну вот в этом то и промах. поэтому так же можно уйти и без оплаты и тебя никто не остановит. Этим врачи и пользуются, берут "постоянных" клиентов на личное обслуживание

Это не промах, это цивилизованные отношения. Я не буду платить за то, чего еще не получил. Тем более стоимость всех услуг часто еще неизвестна точно.
То что вы описываете мелкое воровство, причем недальновидное - к тому же врачу или хотя бы в ту же клинику еще скорее всего придется приходить. Впрочем, после ваших рассказов о магнитах на счетчиках это не удивляет, менталитет мелкого воришки.
Аналогичный менталитет у врача, берущего "на личное обслуживание", при этом пользуясь оборудованием, помещением клиники. Недальновидная глупость, из-за которой ему вскоре может быть закрыта дорога во все приличные клиники. Хотя личное облуживание у меня встречается весьма часто, но оно выражается в том, что я договариваюсь лично с врачом о приеме в той клинике, где это обоим будет удобнее, но оплата само собой идет в кассу конкретной клиники
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:03

Faceless у риспекта магниты на воду? это фиаско :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:26

  trololo написав:Faceless у риспекта магниты на воду? это фиаско :mrgreen:

почему фиаско? нормальная ситуация для рыла который с мамой на позняках живёт
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що реальне економічне становище українців насправді краще від того, про яке свідчить офіційна статистика, оскільки багато громадян України мають тіньові доходи.

https://news.finance.ua/ua/news/-/42190 ... v-ukrayini
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:Faceless у риспекта магниты на воду? это фиаско :mrgreen:

почему фиаско? нормальная ситуация для рыла который с мамой на позняках живёт


сказало рыло с ОП оранжа :mrgreen:
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