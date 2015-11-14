Додано: Нед 04 бер, 2018 13:55

Шпекуль написав: Faceless написав: Шпекуль написав: пс: вы присмотритесь, по любому заметили как некоторые пациенты приходят и идут не на рецепцию а прямиком к врачу пс: вы присмотритесь, по любому заметили как некоторые пациенты приходят и идут не на рецепцию а прямиком к врачу

Так я сколько платил - всегда ПОСЛЕ консультации, а не до. Само собой, если знаешь к кому идти, идут прямиком к врачу. Так я сколько платил - всегда ПОСЛЕ консультации, а не до. Само собой, если знаешь к кому идти, идут прямиком к врачу.

ну вот в этом то и промах. поэтому так же можно уйти и без оплаты и тебя никто не остановит. Этим врачи и пользуются, берут "постоянных" клиентов на личное обслуживание ну вот в этом то и промах. поэтому так же можно уйти и без оплаты и тебя никто не остановит. Этим врачи и пользуются, берут "постоянных" клиентов на личное обслуживание

Это не промах, это цивилизованные отношения. Я не буду платить за то, чего еще не получил. Тем более стоимость всех услуг часто еще неизвестна точно.То что вы описываете мелкое воровство, причем недальновидное - к тому же врачу или хотя бы в ту же клинику еще скорее всего придется приходить. Впрочем, после ваших рассказов о магнитах на счетчиках это не удивляет, менталитет мелкого воришки.Аналогичный менталитет у врача, берущего "на личное обслуживание", при этом пользуясь оборудованием, помещением клиники. Недальновидная глупость, из-за которой ему вскоре может быть закрыта дорога во все приличные клиники. Хотя личное облуживание у меня встречается весьма часто, но оно выражается в том, что я договариваюсь лично с врачом о приеме в той клинике, где это обоим будет удобнее, но оплата само собой идет в кассу конкретной клиники