Додано: Нед 04 бер, 2018 15:29

вести с полей: куплен кирпичный 2к хрущ на Светлицького, 30 тыс, престижный второй этаж, в том же доме можно было за 30 купить 3к с чердаком.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!