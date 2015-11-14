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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 489490491492>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 667
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
129
Якість будівництва
15%
100
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В реальному Куйові Домік.уа малює зниження цін.


то це ти той инвестор который влошился в 2008 году? :mrgreen:
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, проффесоре, я тут за месяц заработал $3к ничего не делая от обычной маленькой инвестиционной сделки
как? смотри мои предыдущие сообщения где я четко написал что купил и за сколько.
а ты сколько получил за это время по безработице?)
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:29

вести с полей: куплен кирпичный 2к хрущ на Светлицького, 30 тыс, престижный второй этаж, в том же доме можно было за 30 купить 3к с чердаком.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:33

  Шпекуль написав:расскажу лайфхак.
в добробуте я постоянные клиент к некоторым детским врачам.
так вот, при правильном подходе, врачи без проблем идут на контакт. принимают в том же добробуте, по времени - когда тебе удобно. и платишь 50% от прайса на карту ;)

пс: вы присмотритесь, по любому заметили как некоторые пациенты приходят и идут не на рецепцию а прямиком к врачу 8)

Фу.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:38

  Шпекуль написав:расскажу лайфхак.
в добробуте я постоянные клиент.
при правильном подходе, врачи без проблем идут на контакт. принимают в том же добробуте, по времени - когда тебе удобно. и платишь 50% от прайса на карту ;)

этот лайфхак работает с девочками, только относиться нужно по-человечески.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:04

  Шпекуль написав:а, вот еще, из последнего...

ты уже прям как поэт вещаешь :)
вебинары не читаешь в нете? я бы подписался. или на твой канал youtube.
тепло от соседей, магниты на счетчики, добробут мимо кассы... красавчик :mrgreen:
может ты еще и на самолётах как герой ди-каприо летаешь на шару, всей семьёй? с девочками на регистрации не пробовал договариваться? :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:13

  Yuri_T написав: девочками на регистрации не пробовал договариваться? :mrgreen: :mrgreen:

Боюсь дальше такого у него не доходит
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:13

  Yuri_T написав:
  Шпекуль написав:а, вот еще, из последнего...

ты уже прям как поэт вещаешь :)
вебинары не читаешь в нете? я бы подписался. или на твой канал youtube.
тепло от соседей, магниты на счетчики, добробут мимо кассы... красавчик :mrgreen:
может ты еще и на самолётах как герой ди-каприо летаешь на шару, всей семьёй? с девочками на регистрации не пробовал договариваться? :mrgreen: :mrgreen:


к сожалению Visa Infinite не дает пока таких привилегий :?
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:27

  kingkongovets написав:Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що реальне економічне становище українців насправді краще від того, про яке свідчить офіційна статистика, оскільки багато громадян України мають тіньові доходи.

https://news.finance.ua/ua/news/-/42190 ... v-ukrayini
виявляється, це саме канадський посол модерує гілку про нерухомість)))неважко уявити коло його знайомих. Новини з світу куйовських багатіїв http://psg.com.ua/news/ns_2/2/
Востаннє редагувалось Frant в Нед 04 бер, 2018 16:56, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пане профффесоре прикидаэться сліпим доубнем та не дає відповіді на жодне з моїх питань
Шпекуль
 
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