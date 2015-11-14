то це ти той инвестор который влошился в 2008 году?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 бер, 2018 14:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, проффесоре, я тут за месяц заработал $3к ничего не делая от обычной маленькой инвестиционной сделки
как? смотри мои предыдущие сообщения где я четко написал что купил и за сколько.
а ты сколько получил за это время по безработице?)
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:29
вести с полей: куплен кирпичный 2к хрущ на Светлицького, 30 тыс, престижный второй этаж, в том же доме можно было за 30 купить 3к с чердаком.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:33
Фу.
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:38
этот лайфхак работает с девочками, только относиться нужно по-человечески.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:04
ты уже прям как поэт вещаешь
вебинары не читаешь в нете? я бы подписался. или на твой канал youtube.
тепло от соседей, магниты на счетчики, добробут мимо кассы... красавчик
может ты еще и на самолётах как герой ди-каприо летаешь на шару, всей семьёй? с девочками на регистрации не пробовал договариваться?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:13
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:13
к сожалению Visa Infinite не дает пока таких привилегий
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:27
виявляється, це саме канадський посол модерує гілку про нерухомість)))неважко уявити коло його знайомих. Новини з світу куйовських багатіїв
Востаннє редагувалось Frant в Нед 04 бер, 2018 16:56, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пане профффесоре прикидаэться сліпим доубнем та не дає відповіді на жодне з моїх питань
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