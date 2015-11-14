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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:29
вести с полей: куплен кирпичный 2к хрущ на Светлицького, 30 тыс, престижный второй этаж, в том же доме можно было за 30 купить 3к с чердаком.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:33
Шпекуль написав:
расскажу лайфхак.
в добробуте я постоянные клиент к некоторым детским врачам.
так вот, при правильном подходе, врачи без проблем идут на контакт. принимают в том же добробуте, по времени - когда тебе удобно. и платишь 50% от прайса на карту
пс: вы присмотритесь, по любому заметили как некоторые пациенты приходят и идут не на рецепцию а прямиком к врачу
Фу.
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Егор
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:38
Шпекуль написав:
расскажу лайфхак.
в добробуте я постоянные клиент.
при правильном подходе, врачи без проблем идут на контакт. принимают в том же добробуте, по времени - когда тебе удобно. и платишь 50% от прайса на карту
этот лайфхак работает с девочками, только относиться нужно по-человечески.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:04
Шпекуль написав:
а, вот еще, из последнего...
ты уже прям как поэт вещаешь
вебинары не читаешь в нете? я бы подписался. или на твой канал youtube.
тепло от соседей, магниты на счетчики, добробут мимо кассы... красавчик
может ты еще и на самолётах как герой ди-каприо летаешь на шару, всей семьёй? с девочками на регистрации не пробовал договариваться?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:13
Yuri_T написав: Шпекуль написав:
а, вот еще, из последнего...
ты уже прям как поэт вещаешь
вебинары не читаешь в нете? я бы подписался. или на твой канал youtube.
тепло от соседей, магниты на счетчики, добробут мимо кассы... красавчик
может ты еще и на самолётах как герой ди-каприо летаешь на шару, всей семьёй? с девочками на регистрации не пробовал договариваться?
к сожалению Visa Infinite не дает пока таких привилегий
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Шпекуль
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Додано: Нед 04 бер, 2018 17:17
Yuri_T написав: Шпекуль написав:
а, вот еще, из последнего...
ты уже прям как поэт вещаешь
вебинары не читаешь в нете? я бы подписался. или на твой канал youtube.
тепло от соседей, магниты на счетчики, добробут мимо кассы... красавчик
может ты еще и на самолётах как герой ди-каприо летаешь на шару, всей семьёй? с девочками на регистрации не пробовал договариваться?
uxoтрейдер и не такое может
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hume
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Додано: Нед 04 бер, 2018 19:12
В одном из комплексов спустя 6 лет после установки меняют тросы в лифтах mizui
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hume
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Додано: Нед 04 бер, 2018 20:32
... ну що, панове, санпаліталатехніки
... які бізесНЕРУХОМІ-плани на це літо/рік?
1) купуєте?
2) продаєте?
3) записуєтесь у "почекуни"?(якщо так, то куди вкладаєте, щоб скирда НЕ згоріла?)
4)Ваш варіант?
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Долярчик
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Додано: Нед 04 бер, 2018 20:38
hume написав:
В одном из комплексов спустя 6 лет после установки меняют тросы в лифтах mizui
Почему? Поржавели из-за влажности нереальной(дом построен на болоте-камышах,работы по осушению проведены не были толково)?
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барабашов
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:49
Господа глубокоуважаемые лендлорды,
А если не лень, посоветуйте плиз на какие потенциальные новострои под сдачу сейчас обратить внимание?
Давно не мониторил рынок, а сейчас думаю может прикупить 1-к студио.
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deem
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