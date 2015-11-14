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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 669
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
143
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
100
Всього голосів : 669
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:53

Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:54

  deem написав:Господа глубокоуважаемые лендлорды,

А если не лень, посоветуйте плиз на какие потенциальные новострои под сдачу сейчас обратить внимание?

Давно не мониторил рынок, а сейчас думаю может прикупить 1-к студио.

Уточните, какой сегмент вас интересует, и сколько готовы ждать сдачу дома?
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:56

  deem написав:Господа глубокоуважаемые лендлорды,

А если не лень, посоветуйте плиз на какие потенциальные новострои под сдачу сейчас обратить внимание?

Давно не мониторил рынок, а сейчас думаю может прикупить 1-к студио.

конечно Оранж от Геоса!
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:03

  Прохожий написав:
  deem написав:Господа глубокоуважаемые лендлорды,

А если не лень, посоветуйте плиз на какие потенциальные новострои под сдачу сейчас обратить внимание?

Давно не мониторил рынок, а сейчас думаю может прикупить 1-к студио.

конечно Оранж от Геоса!

Может человек смотрит бизнес класс, тогда Кардинал!
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:11

Оранжевый-хит сезона

Да, и правда, простите :)

$700 за кв.м. и конец 2019 года - видятся "золотой серединой"

Хотя на самом деле ограничений особых нет, интересуют любые варианты, которые видятся оптимальными с точки зрения возврата инвестиций против рисков застройщика.
deem
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:19

  deem написав:Оранжевый-хит сезона

Да, и правда, простите :)

$700 за кв.м. и конец 2019 года - видятся "золотой серединой"

Хотя на самом деле ограничений особых нет, интересуют любые варианты, которые видятся оптимальными с точки зрения возврата инвестиций против рисков застройщика.

На вскидку ДБК-4
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня на Позняках, по ощущениям, до полного коллапса там осталось 1-2 года.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:44

  antey1969 написав:Добробут последние пару лет неслабо так раскручивали донецкие, из тех, которые с головой и хотели работать. В прошлом году их аккуратно так потеснили(негоже залетным тут просто так зарабатывать) и в Добробуте поменялся собственник.

В Добробуте донбасят отродясь не было.
Его прежний владелец "банкир" Руслан Демчак.
Вы путаете Добробут с Медикомом.
Владельцы Медикома это несколько докторов из Луганска.
Сейчас Добробут контролирует инвестфонд Concorde Capital.
Инвестфонд естественно заинтересован в высокой рентабельности :mrgreen:
Подсказка - если деньги не вопрос, Обериг более менее достоин внимания.
А так, проще поспрашивать у знакомых нормальных докторов из госбольниц - поликлиник.
И денег сэкономите и нормальных спецов поддержите.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:47

  UA написав:
  antey1969 написав:Добробут последние пару лет неслабо так раскручивали донецкие, из тех, которые с головой и хотели работать. В прошлом году их аккуратно так потеснили(негоже залетным тут просто так зарабатывать) и в Добробуте поменялся собственник.

В Добробуте донбасят отродясь не было.
Его прежний владелец "банкир" Руслан Демчак.
Вы путаете Добробут с Медикомом.
Владельцы Медикома это несколько докторов из Луганска.
Сейчас Добробут контролирует инвестфонд Concorde Capital.
Инвестфонд естественно заинтересован в высокой рентабельности :mrgreen:
Подсказка - если деньги не вопрос, Обериг более менее достоин внимания.
А так, проще поспрашивать у знакомых нормальных докторов из госбольниц - поликлиник.
И денег сэкономите и нормальных спецов поддержите.

медцентр Инго тоже неплох на красноармейской
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня узнал зарплаты в Мариуполе в телеком компании. 7-8 тыс. грн. это пипец товарищи.
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