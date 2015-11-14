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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:53
Порохоботы в игноре: Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:54
deem написав:
Господа глубокоуважаемые лендлорды,
А если не лень, посоветуйте плиз на какие потенциальные новострои под сдачу сейчас обратить внимание?
Давно не мониторил рынок, а сейчас думаю может прикупить 1-к студио.
Уточните, какой сегмент вас интересует, и сколько готовы ждать сдачу дома?
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:56
deem написав:
Господа глубокоуважаемые лендлорды,
А если не лень, посоветуйте плиз на какие потенциальные новострои под сдачу сейчас обратить внимание?
Давно не мониторил рынок, а сейчас думаю может прикупить 1-к студио.
конечно Оранж от Геоса!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:03
Прохожий написав: deem написав:
Господа глубокоуважаемые лендлорды,
А если не лень, посоветуйте плиз на какие потенциальные новострои под сдачу сейчас обратить внимание?
Давно не мониторил рынок, а сейчас думаю может прикупить 1-к студио.
конечно Оранж от Геоса!
Может человек смотрит бизнес класс, тогда Кардинал!
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:11
Оранжевый-хит сезона
Да, и правда, простите
$700 за кв.м. и конец 2019 года - видятся "золотой серединой"
Хотя на самом деле ограничений особых нет, интересуют любые варианты, которые видятся оптимальными с точки зрения возврата инвестиций против рисков застройщика.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:19
deem написав:Оранжевый-хит сезона
Да, и правда, простите
$700 за кв.м. и конец 2019 года - видятся "золотой серединой"
Хотя на самом деле ограничений особых нет, интересуют любые варианты, которые видятся оптимальными с точки зрения возврата инвестиций против рисков застройщика.
На вскидку ДБК-4
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:30
Был сегодня на Позняках, по ощущениям, до полного коллапса там осталось 1-2 года.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:44
antey1969 написав:
Добробут последние пару лет неслабо так раскручивали донецкие, из тех, которые с головой и хотели работать. В прошлом году их аккуратно так потеснили(негоже залетным тут просто так зарабатывать) и в Добробуте поменялся собственник.
В Добробуте донбасят отродясь не было.
Его прежний владелец "банкир" Руслан Демчак.
Вы путаете Добробут с Медикомом.
Владельцы Медикома это несколько докторов из Луганска.
Сейчас Добробут контролирует инвестфонд Concorde Capital.
Инвестфонд естественно заинтересован в высокой рентабельности
Подсказка - если деньги не вопрос, Обериг более менее достоин внимания.
А так, проще поспрашивать у знакомых нормальных докторов из госбольниц - поликлиник.
И денег сэкономите и нормальных спецов поддержите.
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UA
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:47
UA написав: antey1969 написав:
Добробут последние пару лет неслабо так раскручивали донецкие, из тех, которые с головой и хотели работать. В прошлом году их аккуратно так потеснили(негоже залетным тут просто так зарабатывать) и в Добробуте поменялся собственник.
В Добробуте донбасят отродясь не было.
Его прежний владелец "банкир" Руслан Демчак.
Вы путаете Добробут с Медикомом.
Владельцы Медикома это несколько докторов из Луганска.
Сейчас Добробут контролирует инвестфонд Concorde Capital.
Инвестфонд естественно заинтересован в высокой рентабельности
Подсказка - если деньги не вопрос, Обериг более менее достоин внимания.
А так, проще поспрашивать у знакомых нормальных докторов из госбольниц - поликлиник.
И денег сэкономите и нормальных спецов поддержите.
медцентр Инго тоже неплох на красноармейской
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Додано: Пон 05 бер, 2018 00:01
Сегодня узнал зарплаты в Мариуполе в телеком компании. 7-8 тыс. грн. это пипец товарищи.
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