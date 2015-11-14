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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 669
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
143
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
100
Всього голосів : 669
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:09

Оранжевый-хит сезона
Почему пипец?
Остались бы со своим Хотлубеем в ДыреНР(слава Азову!) - и 3 тыщи было б за счастье получать.
Рублями.
Цена на недвигу коррелирует с зарплатой или нет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:14

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
Почему пипец?
Остались бы со своим Хотлубеем в ДыреНР(слава Азову!) - и 3 тыщи было б за счастье получать.
Рублями.
Цена на недвигу коррелирует с зарплатой или нет?

Трибека в чём то была права. Будут ехать в Киев на 12 000 грн.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче как всегда о демографии. 27 марта будет первая статистика по смертности и рождаемости в этом году. Даже в Киеве она будет просто шокирующей. Шансов у Пети переизбраться в марте 2019 года нет. А в ноябре 2019 гда нас ждёт парламент разделённый на три равные части: Опоблок, Националисты, БЮТ. Вы представляете что это будет.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Короче как всегда о демографии. 27 марта будет первая статистика по смертности и рождаемости в этом году. Даже в Киеве она будет просто шокирующей. Шансов у Пети переизбраться в марте 2019 года нет. А в ноябре 2019 гда нас ждёт парламент разделённый на три равные части: Опоблок, Националисты, БЮТ. Вы представляете что это будет.

Петя без проблем переизбереться.
Из всех президентов это самый умный, хитрый и циничный.
Барыга одним словом))
Жоопоблок - ручной (Рабиновича выдвинут :mrgreen: ). Тягнибок - не проходной. С бабой Юлей Петя как то уже справится.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 01:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
Почему пипец?
Остались бы со своим Хотлубеем в ДыреНР(слава Азову!) - и 3 тыщи было б за счастье получать.
Рублями.
Цена на недвигу коррелирует с зарплатой или нет?

Трибека в чём то была права. Будут ехать в Киев на 12 000 грн.

Трибека приехала в Киев заранее и подготовилась к дойке земляков?
Хотя одно дело звиздеть на форумах. А в реальности, "Людям с востока" Трибека может и не сдает. Бизнес есть бизнес.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 01:14

  Оранжевый-хит сезона написав:Короче как всегда о демографии. 27 марта будет первая статистика по смертности и рождаемости в этом году. Даже в Киеве она будет просто шокирующей. Шансов у Пети переизбраться в марте 2019 года нет. А в ноябре 2019 гда нас ждёт парламент разделённый на три равные части: Опоблок, Националисты, БЮТ. Вы представляете что это будет.

Допустим шоколадику не выпадет победа хоть во втором туре, пусть теперь он будет нефартовый, - за кого лично ВЫ проголосуете(хоть не за нашу тварь Жулю?) в этих выборах?
Сколько по вашему на новый 2020й год будет стоить у нас доллар(33, 44,... паритет с рублём т.е около 150ти)?
И сколько будет в том же декабре -19го стоить метр видовых(не в стену и не третий этаж) однух того же Кардинала в случае если его именно той осенью достроят, введут в эксплуатацию и в общем он будет ГОТОВЫМ - 500у.е, 600у.е или пусть 1000у.е/метр за голый бетон? Качалки с курсом во втором вопросе учитываем.
Заранее благодарю за ТРЕЗВЫЕ и продуманные ответы.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 01:57

барабашов на такие вопросы нет ответов, только прогнозы, в лучшем случае личные с пометкой "имхо", в худшем и потому распространенном - экспертов, отчего изначально негодные.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 02:13

  Оранжевый-хит сезона написав:Был сегодня на Позняках, по ощущениям, до полного коллапса там осталось 1-2 года.

колапса чего?
Южного моста? метро? магазинов? цен на недвигу?
йцукен
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