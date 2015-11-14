Додано: Пон 05 бер, 2018 01:14

Оранжевый-хит сезона написав: Короче как всегда о демографии. 27 марта будет первая статистика по смертности и рождаемости в этом году. Даже в Киеве она будет просто шокирующей. Шансов у Пети переизбраться в марте 2019 года нет. А в ноябре 2019 гда нас ждёт парламент разделённый на три равные части: Опоблок, Националисты, БЮТ. Вы представляете что это будет. Короче как всегда о демографии. 27 марта будет первая статистика по смертности и рождаемости в этом году. Даже в Киеве она будет просто шокирующей. Шансов у Пети переизбраться в марте 2019 года нет. А в ноябре 2019 гда нас ждёт парламент разделённый на три равные части: Опоблок, Националисты, БЮТ. Вы представляете что это будет.

Допустим шоколадику не выпадет победа хоть во втором туре, пусть теперь он будет нефартовый, - за кого лично ВЫ проголосуете(хоть не за нашу тварь Жулю?) в этих выборах?Сколько по вашему на новый 2020й год будет стоить у нас доллар(33, 44,... паритет с рублём т.е около 150ти)?И сколько будет в том же декабре -19го стоить метр видовых(не в стену и не третий этаж) однух того же Кардинала в случае если его именно той осенью достроят, введут в эксплуатацию и в общем он будет ГОТОВЫМ - 500у.е, 600у.е или пусть 1000у.е/метр за голый бетон? Качалки с курсом во втором вопросе учитываем.Заранее благодарю за ТРЕЗВЫЕ и продуманные ответы.