Оранжевый-хит сезона
Почему пипец?
Остались бы со своим Хотлубеем в ДыреНР(слава Азову!) - и 3 тыщи было б за счастье получать.
Рублями.
Цена на недвигу коррелирует с зарплатой или нет?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 00:09
Оранжевый-хит сезона
Почему пипец?
Остались бы со своим Хотлубеем в ДыреНР(слава Азову!) - и 3 тыщи было б за счастье получать.
Рублями.
Цена на недвигу коррелирует с зарплатой или нет?
Додано: Пон 05 бер, 2018 00:14
Трибека в чём то была права. Будут ехать в Киев на 12 000 грн.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 05 бер, 2018 00:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короче как всегда о демографии. 27 марта будет первая статистика по смертности и рождаемости в этом году. Даже в Киеве она будет просто шокирующей. Шансов у Пети переизбраться в марте 2019 года нет. А в ноябре 2019 гда нас ждёт парламент разделённый на три равные части: Опоблок, Националисты, БЮТ. Вы представляете что это будет.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 05 бер, 2018 00:58
Петя без проблем переизбереться.
Из всех президентов это самый умный, хитрый и циничный.
Барыга одним словом))
Жоопоблок - ручной (Рабиновича выдвинут ). Тягнибок - не проходной. С бабой Юлей Петя как то уже справится.
Додано: Пон 05 бер, 2018 01:04
Трибека приехала в Киев заранее и подготовилась к дойке земляков?
Хотя одно дело звиздеть на форумах. А в реальности, "Людям с востока" Трибека может и не сдает. Бизнес есть бизнес.
Додано: Пон 05 бер, 2018 01:14
Допустим шоколадику не выпадет победа хоть во втором туре, пусть теперь он будет нефартовый, - за кого лично ВЫ проголосуете(хоть не за нашу тварь Жулю?) в этих выборах?
Сколько по вашему на новый 2020й год будет стоить у нас доллар(33, 44,... паритет с рублём т.е около 150ти)?
И сколько будет в том же декабре -19го стоить метр видовых(не в стену и не третий этаж) однух того же Кардинала в случае если его именно той осенью достроят, введут в эксплуатацию и в общем он будет ГОТОВЫМ - 500у.е, 600у.е или пусть 1000у.е/метр за голый бетон? Качалки с курсом во втором вопросе учитываем.
Заранее благодарю за ТРЕЗВЫЕ и продуманные ответы.
Додано: Пон 05 бер, 2018 01:57
барабашов на такие вопросы нет ответов, только прогнозы, в лучшем случае личные с пометкой "имхо", в худшем и потому распространенном - экспертов, отчего изначально негодные.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 05 бер, 2018 02:13
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