Додано: Пон 05 бер, 2018 18:11

kingkongovets написав: sinus написав: Просто все реально понимают,что в рынок недвижимости сейчас особо нет смысла вкладываться. Просто,что в рынок недвижимости сейчас особо нет смысла вкладываться.



поржал

при этом те, кто это "реально понимают" ломятся в недвигу хоть чучелом, хоть тушкой

вы лучше не расписывайтесь за всех - дураком не будете выглядеть поржалпри этом те, кто это "реально понимают" ломятся в недвигу хоть чучелом, хоть тушкойвы лучше не расписывайтесь за всех - дураком не будете выглядеть

[quotТут не ржать,а плакать надо,потому что все ломятся в недвигу,так как больше не знают куда им со своими 30-40 тысячами вообще ломится. Альтернатив нет, вот и ломятся.[/quote]Зачем вот эти басни про - "все ломятся в недвигу"? 1000-1500 инвесторов на 100 тыс. предложений это "слёзы" а не ломятся .Спросите у фейслеса сколько в Киеве людей с депо овер 30 куе. Если не ошибаюсь раз в 50 больше чем "ломящихся".Не наводите тень на плетень.[/quote]В Киеве инвесторов ровно 50% от строящихся квартир, было бы меньше-никто б ничего не строил,а вот больше более вероятно. И кто вам сказал,что тот,кто имеет депозиты под 30 тыс.не на гребся квартир? Так что где тень,а где плетень, ни вам мне рассказывать!