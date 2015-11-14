Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
galadriel написав:Frant Франте, замість того, щоб постійно повторювати про бідних киян і їхні зарплати, краще розвернись на 180 і говори бідним про те, що у Києві є достатньо людей, які отримують від $1000 і більше. І поки є такі зарплати у Києві - 240баксовим ніякі квартирки не світять. Від слова "ніколи".
До доктора те не доходить.
Фейслес ніяк не може зрозуміти, що кияни з ЗП 1000 дол/міс і більше - вже не дивляться на КРЖН. Своє житло є, дітям купили. Навіщо ще купляти дешевіючий товар. Чи пан Фейслес не в курсі, що КРЖН дешевшає 10 років поспіль??? І немає жодної причини для "дорожаю"!
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня узнал зарплаты в Мариуполе в телеком компании. 7-8 тыс. грн. это пипец товарищи.
Нічого нового. Для провінції - пристойні зарплати. Ми ж не рожевоокулярні гіроскутерники і знаємо реальний рівнь життя в Києві і на периферії. То всякі там канадські посли, фейцлеци і реуси можуть лапшати про офігєнні ЗП прибиральниць і шоферів. Насправді ж - ситуація ахова, і недарма укро-населення їде в Польщу/Іспанію сотнями тисяч і мільйонами.
galadriel написав:Frant Франте, замість того, щоб постійно повторювати про бідних киян і їхні зарплати, краще розвернись на 180 і говори бідним про те, що у Києві є достатньо людей, які отримують від $1000 і більше. І поки є такі зарплати у Києві - 240баксовим ніякі квартирки не світять. Від слова "ніколи".
До доктора те не доходить.
Фейслес ніяк не може зрозуміти, що кияни з ЗП 1000 дол/міс і більше - вже не дивляться на КРЖН. Своє житло є, дітям купили. Навіщо ще купляти дешевіючий товар.
Наш доцент знову клеє блазня, ніби Кияни зі скромними доходами від 1000 дол вже не мають потреби у покращенні житлових умов для себе та дітей. Насправді с такими доходами тільки починається процес вирішення цих питань
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kingkongovets написав:шо касается именно киевской недвиги, и вашего тезиса о том, шо вложения в нее невыгодны и все это понимают - оглянитесь вокруг, оцените масштаб нынешнего строительного бума и попытайтесь самому себе ответить на вопрос: где же все эти не нашедшие своих хозяев квартиры, если ваш тезис соответствует действительности? реальность в том, шо «все» как раз понимают шо почем и стараются успеть занырнуть в недвигу пока цены на таком низком уровне
Строят потому что продав 30-40% м2 отбивают проект. Остальные идут в навес который сейчас составляет ориентировочно уже более 50 тыс. квартир. Плюс пирамида продаж "воздуха" позволяет шаромыгам и хапугам удерживаться пока на плаву.
Да ладно, Захар. Цифра в 50 тыс. квартир абсолютно с потолка взята. Оттуда же, откуда и 3000 проданных квартир в новостроях за год. Давайте не будем тиражировать чужую глупость.
Ничего не с потолка, Я в своё время выкладывал расчёты. Следите за дискуссией регулярно, тогда не будете делать глупых выводов типа -" Цифра в 50 тыс. квартир абсолютно с потолка взята." Спросите у фейслесса сколько живёт в 300 квартирном подъезде панелькии Аркада на Осокорках 5-8 после 3 лет продаж и после 6 месячного заселения. Тщательнее вам надо, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:шо касается именно киевской недвиги, и вашего тезиса о том, шо вложения в нее невыгодны и все это понимают - оглянитесь вокруг, оцените масштаб нынешнего строительного бума и попытайтесь самому себе ответить на вопрос: где же все эти не нашедшие своих хозяев квартиры, если ваш тезис соответствует действительности? реальность в том, шо «все» как раз понимают шо почем и стараются успеть занырнуть в недвигу пока цены на таком низком уровне
Строят потому что продав 30-40% м2 отбивают проект. Остальные идут в навес который сейчас составляет ориентировочно уже более 50 тыс. квартир. Плюс пирамида продаж "воздуха" позволяет шаромыгам и хапугам удерживаться пока на плаву.
Да ладно, Захар. Цифра в 50 тыс. квартир абсолютно с потолка взята. Оттуда же, откуда и 3000 проданных квартир в новостроях за год. Давайте не будем тиражировать чужую глупость.
вы сейчас похожи на человека, отбирающего у несмышленного карапуза его любимую погремушку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Frant написав: Фейслес ніяк не може зрозуміти, що кияни з ЗП 1000 дол/міс і більше - вже не дивляться на КРЖН. Своє житло є, дітям купили. Навіщо ще купляти дешевіючий товар.
Наш доцент знову клеє блазня, ніби Кияни зі скромними доходами від 1000 дол вже не мають потреби у покращенні житлових умов для себе та дітей. Насправді с такими доходами тільки починається процес вирішення цих питань
Берем сім"ю, одна дити, двоє батьків, і по дві бабушки з дєдушками. Фактично внук\внучка вже має дві спадщини (біля метро а не іпенях).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zahar_ написав:Строят потому что продав 30-40% м2 отбивают проект. Остальные идут в навес который сейчас составляет ориентировочно уже более 50 тыс. квартир. Плюс пирамида продаж "воздуха" позволяет шаромыгам и хапугам удерживаться пока на плаву.
Да ладно, Захар. Цифра в 50 тыс. квартир абсолютно с потолка взята. Оттуда же, откуда и 3000 проданных квартир в новостроях за год. Давайте не будем тиражировать чужую глупость.
Ничего не с потолка, Я в своё время выкладывал расчёты. Следите за дискуссией регулярно, тогда не будете делать глупых выводов типа -" Цифра в 50 тыс. квартир абсолютно с потолка взята." Спросите у фейслесса сколько живёт в 300 квартирном подъезде панелькии Аркада на Осокорках 5-8 после 3 лет продаж и после 6 месячного заселения. Тщательнее вам надо, тщательнее.
Выкладывали, и ваши расчеты в пух и прах были раскритикованы. Никто эту вашу цифру никогда всерьез не воспринимал.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Frant написав: Фейслес ніяк не може зрозуміти, що кияни з ЗП 1000 дол/міс і більше - вже не дивляться на КРЖН. Своє житло є, дітям купили. Навіщо ще купляти дешевіючий товар.
Наш доцент знову клеє блазня, ніби Кияни зі скромними доходами від 1000 дол вже не мають потреби у покращенні житлових умов для себе та дітей. Насправді с такими доходами тільки починається процес вирішення цих питань
Берем сім"ю, одна дити, двоє батьків, і по дві бабушки з дєдушками. Фактично внук\внучка вже має дві спадщини (біля метро а не іпенях).
Ви підганяєте умови під конкретний випадок - що всі кияни, що у всіх окреме житло, що інших спадкоємців немає і що спадщина не випала раніше й не була просрана
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
airmax78 написав:Строят потому что продав 30-40% м2 отбивают проект. Остальные идут в навес который сейчас составляет ориентировочно уже более 50 тыс. квартир. Плюс пирамида продаж "воздуха" позволяет шаромыгам и хапугам удерживаться пока на плаву.
Да ладно, Захар. Цифра в 50 тыс. квартир абсолютно с потолка взята. Оттуда же, откуда и 3000 проданных квартир в новостроях за год. Давайте не будем тиражировать чужую глупость.
Ничего не с потолка, Я в своё время выкладывал расчёты. Следите за дискуссией регулярно, тогда не будете делать глупых выводов типа -" Цифра в 50 тыс. квартир абсолютно с потолка взята." Спросите у фейслесса сколько живёт в 300 квартирном подъезде панелькии Аркада на Осокорках 5-8 после 3 лет продаж и после 6 месячного заселения. Тщательнее вам надо, тщательнее.
Выкладывали, и ваши расчеты в пух и прах были раскритикованы. Никто эту вашу цифру никогда всерьез не воспринимал.[/quote] Фейслес дайте пруф где МОИ РАСЧЁТЫ по навесу были "в пух и прах были раскритикованы". Иначе ваши слова можно расценивать как клевету.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
куда вложить деньги всегда есть варианты, только далеко не всех они устраивают, а недвига во всем мире справедливо считается тихой гаванью со стабильным доходом шо касается именно киевской недвиги, и вашего тезиса о том, шо вложения в нее невыгодны и все это понимают - оглянитесь вокруг, оцените масштаб нынешнего строительного бума и попытайтесь самому себе ответить на вопрос: где же все эти не нашедшие своих хозяев квартиры, если ваш тезис соответствует действительности? реальность в том, шо «все» как раз понимают шо почем и стараются успеть занырнуть в недвигу пока цены на таком низком уровне даже местные «аналитики», регулярно анонсирующие обвалы и катаклизмы украинской экономики, время от времени гордо рапортуют о покупках
На Донбасса тоже так раньше думали,что недвига -тихая гавань.И кто вам сказал,что все квартиры раскупленные, а тем более то,что сейчас дно? До дна еще годика 2.
sinus написав:Просто все реально понимают,что в рынок недвижимости сейчас особо нет смысла вкладываться.
поржал при этом те, кто это "реально понимают" ломятся в недвигу хоть чучелом, хоть тушкой вы лучше не расписывайтесь за всех - дураком не будете выглядеть
Тут не ржать,а плакать надо,потому что все ломятся в недвигу,так как больше не знают куда им со своими 30-40 тысячами вообще ломится. Альтернатив нет, вот и ломятся.[/quote] Зачем вот эти басни про - "все ломятся в недвигу"? 1000-1500 инвесторов на 100 тыс. предложений это "слёзы" а не ломятся . Спросите у фейслеса сколько в Киеве людей с депо овер 30 куе. Если не ошибаюсь раз в 50 больше чем "ломящихся". Не наводите тень на плетень. [/quote] В Киеве инвесторов ровно 50% от строящихся квартир, было бы меньше-никто б ничего не строил,а вот больше более вероятно. И кто вам сказал,что тот,кто имеет депозиты под 30 тыс.не на гребся квартир? Так что где тень,а где плетень, ни вам мне рассказывать!