Додано: Пон 05 бер, 2018 17:18

airmax78 написав: zahar_ написав: kingkongovets написав: шо касается именно киевской недвиги, и вашего тезиса о том, шо вложения в нее невыгодны и все это понимают - оглянитесь вокруг, оцените масштаб нынешнего строительного бума и попытайтесь самому себе ответить на вопрос: где же все эти не нашедшие своих хозяев квартиры, если ваш тезис соответствует действительности?

реальность в том, шо «все» как раз понимают шо почем и стараются успеть занырнуть в недвигу пока цены на таком низком уровне

реальность в том, шо «все» как раз понимают шо почем и стараются успеть занырнуть в недвигу пока цены на таком низком уровне

Строят потому что продав 30-40% м2 отбивают проект. Остальные идут в навес который сейчас составляет ориентировочно уже более 50 тыс. квартир.

Плюс пирамида продаж "воздуха" позволяет шаромыгам и хапугам удерживаться пока на плаву.

Строят потому что продав 30-40% м2 отбивают проект. Остальные идут в навес который сейчас составляет ориентировочно уже более 50 тыс. квартир.

Да ладно, Захар. Цифра в 50 тыс. квартир абсолютно с потолка взята. Оттуда же, откуда и 3000 проданных квартир в новостроях за год. Давайте не будем тиражировать чужую глупость.

вы сейчас похожи на человека, отбирающего у несмышленного карапуза его любимую погремушку



вы сейчас похожи на человека, отбирающего у несмышленного карапуза его любимую погремушку вы сейчас похожи на человека, отбирающего у несмышленного карапуза его любимую погремушку

