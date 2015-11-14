Додано: Пон 05 бер, 2018 22:01

то можете бути впевнені, що якщо у вас ще не вкрали гроші, це всього лише питання часу.

то у вас теж рано чи пізно вкрадуть гроші.

Користувачі Приват24- екс-менеджер ПриватбанкуУ мережі інтернет стали активно з’являтися фейкові сайти, що імітують мобільну платформу monobank. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів один із засновників проекту Олег Гороховський. І попередив, що компанія не робила раніше і не має наміру створювати в майбутньому десктопну версію свого додатка. Тому всі пов’язані на monobank сайти є дітищем шахраїв.За його словами, створювані зловмисниками сайти мають єдину мету: підмінити смартфон клієнта своїм. Оскільки одним з ідентифікаторів користувача в системі є унікальний номер апарата IMEI.«Ми не плануємо робити версію для десктопів і будь-які подібні повідомлення просто відправляйте в спам. Також ми ніде не просимо вводити ПІН, а SMS-код клієнт monobank вводить всього один раз, коли реєструється в додатку», – написав Гороховський.При цьому екс-менеджер Приватбанку зізнався, що системи захисту користувачів від шахрайства в мережі, що використовуються банками, не гарантують користувачу безпечне управління рахунком. Тому monobank і не має наміру створювати додатки і сайти для альтернативних платформ. Більше того, за його словами, всі користувачі системи Приват24 приречені втратити свої гроші.Якщо ви користуєтеся клієнт-банком зі звичайного комп’ютера,А якщо ви не користуєтеся комп’ютером, а у вашого банку є комп’ютерна версія клієнт-банку,«Ми реєстрували сотні випадків компрометації клієнтських рахунків у десктопному Приват24 за день і витрачали титанічні зусилля на боротьбу з цією чумою. Упевнений, що після нашого відходу ситуація з безпекою Приват24 не покращилася. Можу тільки уявити, що відбувається у колег з інших банків з незайманими аутсорсинговими системами ІТ-безпеки. Зараз ви читаєте це і думаєте, що з вами це вже точно не станеться. Ви помиляєтеся. Просто згадайте потім цей пост», – резюмував Гороховський.