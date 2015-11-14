я попрошу- про носки уже удар ниже пояса, кто вам сказал?
ау, модератор! доброволец, волонтер и активист, похоже метит ваше место
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:41
я попрошу- про носки уже удар ниже пояса, кто вам сказал?
ау, модератор! доброволец, волонтер и активист, похоже метит ваше место
Востаннє редагувалось antonivs3 в Пон 05 бер, 2018 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:48
как-то не вяжется Бентли, даже с учетом легкой небитости и некрашености, с магнитами на счетчиках...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима - екс-менеджер Приватбанку
https://news.finance.ua/ua/news/-/42205 ... ryvatbanku
У мережі інтернет стали активно з’являтися фейкові сайти, що імітують мобільну платформу monobank. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів один із засновників проекту Олег Гороховський. І попередив, що компанія не робила раніше і не має наміру створювати в майбутньому десктопну версію свого додатка. Тому всі пов’язані на monobank сайти є дітищем шахраїв.
За його словами, створювані зловмисниками сайти мають єдину мету: підмінити смартфон клієнта своїм. Оскільки одним з ідентифікаторів користувача в системі є унікальний номер апарата IMEI.
«Ми не плануємо робити версію для десктопів і будь-які подібні повідомлення просто відправляйте в спам. Також ми ніде не просимо вводити ПІН, а SMS-код клієнт monobank вводить всього один раз, коли реєструється в додатку», – написав Гороховський.
При цьому екс-менеджер Приватбанку зізнався, що системи захисту користувачів від шахрайства в мережі, що використовуються банками, не гарантують користувачу безпечне управління рахунком. Тому monobank і не має наміру створювати додатки і сайти для альтернативних платформ. Більше того, за його словами, всі користувачі системи Приват24 приречені втратити свої гроші.
Якщо ви користуєтеся клієнт-банком зі звичайного комп’ютера, то можете бути впевнені, що якщо у вас ще не вкрали гроші, це всього лише питання часу. А якщо ви не користуєтеся комп’ютером, а у вашого банку є комп’ютерна версія клієнт-банку, то у вас теж рано чи пізно вкрадуть гроші.
«Ми реєстрували сотні випадків компрометації клієнтських рахунків у десктопному Приват24 за день і витрачали титанічні зусилля на боротьбу з цією чумою. Упевнений, що після нашого відходу ситуація з безпекою Приват24 не покращилася. Можу тільки уявити, що відбувається у колег з інших банків з незайманими аутсорсинговими системами ІТ-безпеки. Зараз ви читаєте це і думаєте, що з вами це вже точно не станеться. Ви помиляєтеся. Просто згадайте потім цей пост», – резюмував Гороховський.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Доречі, а де пан професор що обіцяв на 1-е березня долар па33? в кустах?
а от вирішив його не слухатись та продав трошки на цінні папери по курсу 28.65
то я вже тільки на курсовій разниці заробив $2500
не погано, га?
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:09
Проживает и зарегистрирован - разные вещи.
Справки из ЖЕКа о фактическом проживании достаточно будет
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
що до прописки
прописка на печерську коштує 750 долл- рік.
отже, хто грамотний та бізнесмен, то може знайти убитішу кавалірку тищ за 20 на печерську і прописати там 100-200 чоловік...от і буде дохід 150 000 долл на рік
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
право, зачем так изгаляться перед нами сирыми?
барахтались в .омне и будем барахтаться
не нужно нас спасать...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:40
Никакой ЖЕК не даст справку понаехам-арендаторам.
С какого перепугу?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:45
тема старая как мир
Я например без проблем регистрирую желающих под мостом Метро, есть 50 коробок от холодильников, 4тела/коробка, всего 500уе/год с тела
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:57
А 10000 биткойнов по сто долларов не вы в свое время купили, а потом по 25 тыс слили?
Когда человек задним числом утверждает, что он слился на пике, но у него нет подтверждающего сообщения этим числом или следующим, я, по умолчанию, считаю его лжецом. Я прав, или все-таки нужно верить людям?
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