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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 501502503504>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 674
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
23
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 674
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:41

  Прохожий написав:
  sinus написав:
  Прохожий написав:sinus
очередной Хперд, для начала научитесь цитировать на форуме :shock:

Это ,не главное,правда?

нет, не главное, но это как человек вытирающий сопли рукавом в компании т.к. носового платка нет, ну или демонстрирующий дырявые носки...

я попрошу- про носки уже удар ниже пояса, кто вам сказал?
ау, модератор! доброволец, волонтер и активист, похоже метит ваше место
Востаннє редагувалось antonivs3 в Пон 05 бер, 2018 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:48

  airmax78 написав:Одного из респектовых соседей приняли: http://uapress.info/uk/news/show/167716

как-то не вяжется Бентли, даже с учетом легкой небитости и некрашености, с магнитами на счетчиках...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима - екс-менеджер Приватбанку
https://news.finance.ua/ua/news/-/42205 ... ryvatbanku
У мережі інтернет стали активно з’являтися фейкові сайти, що імітують мобільну платформу monobank. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів один із засновників проекту Олег Гороховський. І попередив, що компанія не робила раніше і не має наміру створювати в майбутньому десктопну версію свого додатка. Тому всі пов’язані на monobank сайти є дітищем шахраїв.

За його словами, створювані зловмисниками сайти мають єдину мету: підмінити смартфон клієнта своїм. Оскільки одним з ідентифікаторів користувача в системі є унікальний номер апарата IMEI.

«Ми не плануємо робити версію для десктопів і будь-які подібні повідомлення просто відправляйте в спам. Також ми ніде не просимо вводити ПІН, а SMS-код клієнт monobank вводить всього один раз, коли реєструється в додатку», – написав Гороховський.

При цьому екс-менеджер Приватбанку зізнався, що системи захисту користувачів від шахрайства в мережі, що використовуються банками, не гарантують користувачу безпечне управління рахунком. Тому monobank і не має наміру створювати додатки і сайти для альтернативних платформ. Більше того, за його словами, всі користувачі системи Приват24 приречені втратити свої гроші.

Якщо ви користуєтеся клієнт-банком зі звичайного комп’ютера, то можете бути впевнені, що якщо у вас ще не вкрали гроші, це всього лише питання часу. А якщо ви не користуєтеся комп’ютером, а у вашого банку є комп’ютерна версія клієнт-банку, то у вас теж рано чи пізно вкрадуть гроші.
:shock: :shock: :shock:
«Ми реєстрували сотні випадків компрометації клієнтських рахунків у десктопному Приват24 за день і витрачали титанічні зусилля на боротьбу з цією чумою. Упевнений, що після нашого відходу ситуація з безпекою Приват24 не покращилася. Можу тільки уявити, що відбувається у колег з інших банків з незайманими аутсорсинговими системами ІТ-безпеки. Зараз ви читаєте це і думаєте, що з вами це вже точно не станеться. Ви помиляєтеся. Просто згадайте потім цей пост», – резюмував Гороховський.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доречі, а де пан професор що обіцяв на 1-е березня долар па33? в кустах?
а от вирішив його не слухатись та продав трошки на цінні папери по курсу 28.65
то я вже тільки на курсовій разниці заробив $2500
не погано, га? :)
Шпекуль
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:09

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Прыжок в сторону: хорошая школа>хороший район>недвига дороже
https://life.pravda.com.ua/society/2018/03/5/229335/

ИМХО очень правильная тема.
Понаехам-арендаторам не поможет, т.к. регистрации как правило нет...

Макс, что с Вами случилось? Где делся слог ваганыча???

Проживает и зарегистрирован - разные вещи.
Справки из ЖЕКа о фактическом проживании достаточно будет
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

що до прописки
прописка на печерську коштує 750 долл- рік.
отже, хто грамотний та бізнесмен, то може знайти убитішу кавалірку тищ за 20 на печерську і прописати там 100-200 чоловік...от і буде дохід 150 000 долл на рік
Шпекуль
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sinus написав:я уже право устал очевидные вещи разжевывать.

право, зачем так изгаляться перед нами сирыми?
барахтались в .омне и будем барахтаться
не нужно нас спасать...:shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:40

  Iskander написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Прыжок в сторону: хорошая школа>хороший район>недвига дороже
https://life.pravda.com.ua/society/2018/03/5/229335/

ИМХО очень правильная тема.
Понаехам-арендаторам не поможет, т.к. регистрации как правило нет...

Макс, что с Вами случилось? Где делся слог ваганыча???

Проживает и зарегистрирован - разные вещи.
Справки из ЖЕКа о фактическом проживании достаточно будет

Никакой ЖЕК не даст справку понаехам-арендаторам.
С какого перепугу?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:45

  Шпекуль написав:що до прописки
прописка на печерську коштує 750 долл- рік.
отже, хто грамотний та бізнесмен, то може знайти убитішу кавалірку тищ за 20 на печерську і прописати там 100-200 чоловік...от і буде дохід 150 000 долл на рік

тема старая как мир
Я например без проблем регистрирую желающих под мостом Метро, есть 50 коробок от холодильников, 4тела/коробка, всего 500уе/год с тела :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:57

  Шпекуль написав:Доречі, а де пан професор що обіцяв на 1-е березня долар па33? в кустах?
а от вирішив його не слухатись та продав трошки на цінні папери по курсу 28.65
то я вже тільки на курсовій разниці заробив $2500
не погано, га? :)

А 10000 биткойнов по сто долларов не вы в свое время купили, а потом по 25 тыс слили?

Когда человек задним числом утверждает, что он слился на пике, но у него нет подтверждающего сообщения этим числом или следующим, я, по умолчанию, считаю его лжецом. Я прав, или все-таки нужно верить людям?
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