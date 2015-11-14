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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 501502503504

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 674
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
23
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 674
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Шпекуль написав:що до прописки
прописка на печерську коштує 750 долл- рік.
отже, хто грамотний та бізнесмен, то може знайти убитішу кавалірку тищ за 20 на печерську і прописати там 100-200 чоловік...от і буде дохід 150 000 долл на рік

тема старая как мир
Я например без проблем регистрирую желающих под мостом Метро, есть 50 коробок от холодильников, 4тела/коробка, всего 500уе/год с тела :mrgreen:
Кому нужна та прописка? Тем более за 750 долл в год
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:11

  Faceless написав:Кому нужна та прописка? Тем более за 750 долл в год


попробуйте без прописки открыть к примеру фоп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Faceless написав:Кому нужна та прописка? Тем более за 750 долл в год


попробуйте без прописки открыть к примеру фоп
Ну где-то то регистрация есть, открыть можно где угодно, зачем заморачиваться киевской?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:17

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
  Faceless написав:Кому нужна та прописка? Тем более за 750 долл в год


попробуйте без прописки открыть к примеру фоп
Ну где-то то регистрация есть, открыть можно где угодно, зачем заморачиваться киевской?


это уже второй вопрос, я просто сказал шо иногда очень даже нужна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:31

2 Прохожий

Я - понаех.
Не далее как неделю назад жена получила такую справку в ОСББ на основании договора аренды и фактического 3-летнего проживания

пруф, «как принято на финансовом форуме», выкладывать?:)
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:28

  maksim22 написав:Если скинут цены на недвижимость в Киеве то тогда вся Украина будет там жить!

Это зашибись.
А работать кто будет?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:49

  UA написав:А работать кто будет?


а работать будут те, кому будет нечего сдавать в аренду :mrgreen:
шутка начала нулевых
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 03:56

  UA написав:
  maksim22 написав:Если скинут цены на недвижимость в Киеве, то вся Украина будет там жить!

Это зашибись. А работать кто будет?

а зачем? вы отстали от жизни: 5, ну 10 лет еще протянем и роботы.
люди будут работать только для души, по призванию и за большие деньги- например, выкладывать видео на ютуб или майнить что-нибудь, хотя бы фотокарточки для инстаграма и снэпчорта. цифровая экономика услуг же ж.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 06:23

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Только этих эльфов с желанием майнить, креативить и творить отавят максимум мильён у нас.
И миллиард на шарике
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