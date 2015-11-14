Кому нужна та прописка? Тем более за 750 долл в годПрохожий написав:
тема старая как мир
Я например без проблем регистрирую желающих под мостом Метро, есть 50 коробок от холодильников, 4тела/коробка, всего 500уе/год с тела
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Додано: Пон 05 бер, 2018 22:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кому нужна та прописка? Тем более за 750 долл в год
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:11
попробуйте без прописки открыть к примеру фоп
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну где-то то регистрация есть, открыть можно где угодно, зачем заморачиваться киевской?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:17
это уже второй вопрос, я просто сказал шо иногда очень даже нужна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:31
2 Прохожий
Я - понаех.
Не далее как неделю назад жена получила такую справку в ОСББ на основании договора аренды и фактического 3-летнего проживания
пруф, «как принято на финансовом форуме», выкладывать?:)
Додано: Вів 06 бер, 2018 00:28
Додано: Вів 06 бер, 2018 00:49
а работать будут те, кому будет нечего сдавать в аренду
шутка начала нулевых
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 06 бер, 2018 03:56
а зачем? вы отстали от жизни: 5, ну 10 лет еще протянем и роботы.
люди будут работать только для души, по призванию и за большие деньги- например, выкладывать видео на ютуб или майнить что-нибудь, хотя бы фотокарточки для инстаграма и снэпчорта. цифровая экономика услуг же ж.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 06 бер, 2018 06:23
antonivs3
Только этих эльфов с желанием майнить, креативить и творить отавят максимум мильён у нас.
И миллиард на шарике
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