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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:06
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня меняю остатки долларов на гривну.
С чего именно сейчас? Дожидался пока бакс упал?
Я менял по 28,80 часть и 28,65. Сейчас остатки который дома валялись решил полностью в гривну.
Неужели? Что отписывалось на форуме, это в четверг, когда курс уже шел вниз, вы по 28,60 что-то поменяли через Приват24.
Про слив по 28,80 в реальном времени отписывался только hume.
Так сказать ни одного доллара не оставить.
Мне становится действительно страшно.
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Vlad442
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Додано: Вів 06 бер, 2018 17:32
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня меняю остатки долларов на гривну.
С чего именно сейчас? Дожидался пока бакс упал?
Я менял по 28,80 часть и 28,65. Сейчас остатки который дома валялись решил полностью в гривну. Так сказать ни одного доллара не оставить.
чьото я очкую глядя ну Уну,
а як же ПА33 !!!
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п.с.
надо гришу мінять не зелінку....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 17:54
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня меняю остатки долларов на гривну.
С чего именно сейчас? Дожидался пока бакс упал?
Я менял по 28,80 часть и 28,65. Сейчас остатки который дома валялись решил полностью в гривну. Так сказать ни одного доллара не оставить.
ПА26.5
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:10
У застройщиков печалька? Матрасные покупатели с кислыми лицами смотрят на феерично просевший бакс, а официальные расходы застройщиков в гривне растут: минималка по зарплате вверх, энергоносители не дешевеют...
Надежды Кушнира (КГС) на то, что рынок оживит рост валюты помним.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Вів 06 бер, 2018 18:43
Serg-ik написав:
У застройщиков печалька? Матрасные покупатели с кислыми лицами смотрят на феерично просевший бакс, а официальные расходы застройщиков в гривне растут: минималка по зарплате вверх, энергоносители не дешевеют...
Надежды Кушнира (КГС) на то, что рынок оживит рост валюты помним.
Самое интересное, что просевший бакс замедлит итак уже унылые продажи новостроев. Дальнейшее проседание доллара может вообще запустить механизм домино-замораживание строек.
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sinus
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