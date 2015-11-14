Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Самое интересное, что просевший бакс замедлит итак уже унылые продажи новостроев. Дальнейшее проседание доллара может вообще запустить механизм домино-замораживание строек.
На первый взгляд так, да не так. Это в 15-ом было - курс подскочил, зарплата работника на стройке, на дбк стала вдруг в 3 раза меньше и все сказали "что поделаешь, будем работать за меньше долларов, куда нам деться". Сейчас курс подскочил, а рабочий сидит с калькулятором, смотрит курс злотого и на следующий день приходит и говорит "за старую цену в гривне работать не буду". Рост курса увеличивает возможность собрать дешевую гривну, но уменьшает способность построит за эту сумму. Так как теперь, с мобильностью рабочей силы, все затраты привязаны к валюте, гривна становится лишним звеном. Те, из застройщиков, кто не изменяет прайс в соответствии с курсом, либо пирамидостроители, либо имеют очень большой запас прибыли, чтобы не обращать внимания на -+10%.
Ты не понял о чём я,гривна наоборот укрепляется,а это значит,что инвестору на дорожающий в гривне новострой необходимо больше долларов с матраса вытащить,чем когда гривна падает!Ферштейн?
Ты парень простой, как я вижу по манере общения и пунктуации, университетов не кончал, ладно, будем на ты. Итак попытайся понять чуть больше, чем одноходовка "курс вниз - цена котлованах в долларах вверх". Курс вниз - застройщикам плохо, так как им сложней продать. Это ты смог понять. Курс вверх - застройщикам еще хуже, так как им невозможно построить, потому что рабочие уже не будут работать за фиксированные гривневые зарплаты, как в 15-ом, а свалят в Польшу, где платят в злотых и евро. Если курс вниз - застройщикам плохо, вверх еще хуже, так может курс тут не причем? Дошло?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 06 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона написав:Что там с недостроями от Оркада? Хоть в этом году ваш 8 дом сдадут? Я вам говорил что Акцент на пол года позже строить начнут и на пол года раньше сдадут.
Акцент еще не сдали. Аркада тоже задерживает. С трудом домучивает на последнем этапе. Если Акцент сдадут с задержкой в 6 месяцев, а Эврику в 9, это мелочи. Лишние 3 месяца забудутся, а стремное расположение вдали от цивилизации останется навсегда. При примерно одинаковой старотовой цене, метр в Эврике будет всегда дороже.
Vlad442 написав:[ Если курс вниз - застройщикам плохо, вверх еще хуже, так может курс тут не причем? Дошло?
Вывод: Ну их тех застройщиков. Лишнее звено. Только совкошлак. Вифлиемскай форева !!!
Сейчас вкладываться в котлован очень рискованно, я много раз писал почему. При этом люди, помня о жирных годах, бездумно несут деньги, не учитывая возросших рисков. Охлаждение рынка приведет к заморозке очень больших денег, протестам, и потом отношение к вложению в котлован будет как к валютным кредитам после 2009. Власть должна работать на упреждение и ограничить право принимать деньги за котлован. Может по польской схеме сделать аванс не более 30%, а остальное по фиксированной цене после документов.
Оранжевый-хит сезона написав:Что там с недостроями от Оркада? Хоть в этом году ваш 8 дом сдадут? Я вам говорил что Акцент на пол года позже строить начнут и на пол года раньше сдадут.
Акцент еще не сдали. Аркада тоже задерживает. С трудом домучивает на последнем этапе. Если Акцент сдадут с задержкой в 6 месяцев, а Эврику в 9, это мелочи. Лишние 3 месяца забудутся, а стремное расположение вдали от цивилизации останется навсегда. При примерно одинаковой старотовой цене, метр в Эврике будет всегда дороже.
У Акцента срок сдачи конец марта и они его сдадут в конце марта, разница в сроке заморозки ваших денег 1 год между Акцентом и Эврикой.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:У Акцента срок сдачи конец марта и они его сдадут в конце марта, разница в сроке заморозки ваших денег 1 год между Акцентом и Эврикой.
Сдадут, поговорим. У вас слишком много несбывшихся прогнозов, чтобы их обсуждать, поэтому лучше обсуждать факты. При чем тут, вообще Акцент? Вы в него вложились? Побоялись же вложиться, что в Эврику, что в Акцент. Давайте лучше сравним мои вложения в Эврику, когда ее сдадут, с вашим зеленым матрасом.
Vlad442 написав:С чего именно сейчас? Дожидался пока бакс упал?
Я менял по 28,80 часть и 28,65. Сейчас остатки который дома валялись решил полностью в гривну.[/quote] Неужели? Что отписывалось на форуме, это в четверг, когда курс уже шел вниз, вы по 28,60 что-то поменяли через Приват24. Про слив по 28,80 в реальном времени отписывался только hume.
Так сказать ни одного доллара не оставить.
Мне становится действительно страшно.[/quote]
Я 32 000 дол слил по 28.5 на первый взнос за Кардинал
Оранжевый-хит сезона написав:У Акцента срок сдачи конец марта и они его сдадут в конце марта, разница в сроке заморозки ваших денег 1 год между Акцентом и Эврикой.
Сдадут, поговорим. У вас слишком много несбывшихся прогнозов, чтобы их обсуждать, поэтому лучше обсуждать факты. При чем тут, вообще Акцент? Вы в него вложились? Побоялись же вложиться, что в Эврику, что в Акцент. Давайте лучше сравним мои вложения в Эврику, когда ее сдадут, с вашим зеленым матрасом.
Мой "зел'ній матрас", потраченій в конце 2017 года, уже принёс мне первую арендную плату в размере 10% годовых. Сдан на 2 года.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Vlad442 написав:Сейчас вкладываться в котлован очень рискованно, я много раз писал почему. При этом люди, помня о жирных годах, бездумно несут деньги, не учитывая возросших рисков. Охлаждение рынка приведет к заморозке очень больших денег, протестам, и потом отношение к вложению в котлован будет как к валютным кредитам после 2009. Власть должна работать на упреждение и ограничить право принимать деньги за котлован. Может по польской схеме сделать аванс не более 30%, а остальное по фиксированной цене после документов.
Если такое сделать у нас, стройки встанут через пару недель.