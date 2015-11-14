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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 505506507508

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 674
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
23
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 674
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alkasander написав:Я 32 000 дол слил по 28.5 на первый взнос за Кардинал

В Кардинале цена фиксируется в гривне, или пересчитывается по курсу?
  Оранжевый-хит сезона написав:Мой "зел'ній матрас", потраченій в конце 2017 года, уже принёс мне первую арендную плату в размере 10% годовых. Сдан на 2 года.

Поздравляю, но... обычно люди отписываются более прозрачно, а не мутят "купил, но не скажу что".
Ладно, в любом случае, матрас, вложенный в котлованы в 16-ом, намного сейчас больше матраса, потраченного в конце 17-ого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Если такое сделать у нас, стройки встанут через пару недель.

Если бы в 2007 запретили валютное кредитование, всем тоже было бы сразу не радостно, но потом это спасло бы экономику страны и много судеб.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:41

  Frant написав:Сінус, Ви не в курсі, так я, як старожил форуму, пояснюю , що Влад442 - ріелтор, і в нього завжди "Дорожай!". Тому немає сенсу йому щось пояснювати. А ловити на помилках-протиріччях і возити фейсом об стіл - то дійсно треба.

я его отправил в игнор почти сразу, как тлько он здесь появился и другим рекомендую
йцукен
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 00:52

ну что же... как и ванговал Оранжевый - наступила стабильность!
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 00:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как думаете?
Во сколько раз будет разница в цене между новостроем и шлаком, расположенными в одном месте, лет через 5-10?
Думаю раз в 5.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 01:21

  UA написав:Как думаете?
Во сколько раз будет разница в цене между новостроем и шлаком, расположенными в одном месте, лет через 5-10?
Думаю раз в 5.

В смысле Эврика по 2500 а БСП через дорогу по 500 ?
Не верю.
И при этом сталинка в центре по 1000 и ФК по 5000 ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 01:48

es77
Скорее между панельным хрущём в состоянии "все швы/тыки текут, канализация в подвале тоже, 99% жителей - пенсы-субсидианты" в прицентралье и условным Чикаго с Кардиналом(с ремонтом и не жлобстайла).
Ну или Джеком с РТ и екатерининкой с трещинами в стенах.
Пять-не пять, но три раза зазор точно будет. И никто обосцяни бабушатники выкупать под собственное жильё не будет, разве что под аренду(а там же и ремонт подбить надо, и возможно подъезд подлатать, в общем х.з.)и стояками. Под правило "100аренд", ибо рухнуть то счастье может в любой момент.
При аренде метра в прицентралье условно в 10-12$ в мес(однушка тыщ 11-13грн(40м.кв.), двуха - 13-15тыщ(45-47метров), трёха - 15-18(55-60кв.м) в шлаке при текущем курсе и капремонте далеко не по сто-у.е.-за-метр сами считайте сколько будет стоить тот шлак.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 07 бер, 2018 02:00, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 01:59

  барабашов написав:es77
Скорее между панельным хрущём в состоянии "все швы/тыки текут, канализация в подвале тоже, 99% жителей - пенсы-субсидианты" в прицентралье и условным Чикаго с Кардиналом(с ремонтом и не жлобстайла).
Ну или Джеком с РТ и екатерининкой с трещинами в стенах.

Предположим и сейчас можно найти аппартаменты с супер ремонтом в центре по 5000, а с подходом домов типа ТТ и похожих их станет больше. Наличию сталинок по 1000 это никак не мешает. Думаю, при желании находятся убитые квартры в аварийных домах и дешевле. Но это несравнимые вещи. Одно -сверкающий бриллиант, другое -какашка на мусорке.
Эврика с Патриотикой через 5 лет после заселения не будет отличаться от теперешних БСП.
Уверен, будут такие-же обрисованные подъезды и обосцанные лифты. Что одно что другое -суровый эконом. С чего там возьмется разница в 5 раз ? Процентов 20-30 будет. Врядли сильно больше...
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 02:04

  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Короче как всегда о демографии. 27 марта будет первая статистика по смертности и рождаемости в этом году. Даже в Киеве она будет просто шокирующей. Шансов у Пети переизбраться в марте 2019 года нет. А в ноябре 2019 гда нас ждёт парламент разделённый на три равные части: Опоблок, Националисты, БЮТ. Вы представляете что это будет.

Допустим шоколадику не выпадет победа хоть во втором туре, пусть теперь он будет нефартовый, - за кого лично ВЫ проголосуете(хоть не за нашу тварь Жулю?) в этих выборах?
Сколько по вашему на новый 2020й год будет стоить у нас доллар(33, 44,... паритет с рублём т.е около 150ти)?
И сколько будет в том же декабре -19го стоить метр видовых(не в стену и не третий этаж) однух того же Кардинала в случае если его именно той осенью достроят, введут в эксплуатацию и в общем он будет ГОТОВЫМ - 500у.е, 600у.е или пусть 1000у.е/метр за голый бетон? Качалки с курсом во втором вопросе учитываем.
Заранее благодарю за ТРЕЗВЫЕ и продуманные ответы.

Хотел бы ещё раз чтоб софорумчане высказали своё мнение по заданным вопросам.
Конечно курс(качели) точно поймать нереально. Но на него ж и будет всё завязано?
барабашов
 
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