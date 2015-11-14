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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:27
alkasander написав:
Я 32 000 дол слил по 28.5 на первый взнос за Кардинал
В Кардинале цена фиксируется в гривне, или пересчитывается по курсу?
Оранжевый-хит сезона написав:
Мой "зел'ній матрас", потраченій в конце 2017 года, уже принёс мне первую арендную плату в размере 10% годовых. Сдан на 2 года.
Поздравляю, но... обычно люди отписываются более прозрачно, а не мутят "купил, но не скажу что".
Ладно, в любом случае, матрас, вложенный в котлованы в 16-ом, намного сейчас больше матраса, потраченного в конце 17-ого.
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Vlad442
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Додано: Вів 06 бер, 2018 23:32
UA написав:
Если такое сделать у нас, стройки встанут через пару недель.
Если бы в 2007 запретили валютное кредитование, всем тоже было бы сразу не радостно, но потом это спасло бы экономику страны и много судеб.
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Vlad442
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Додано: Вів 06 бер, 2018 23:41
Frant написав:
Сінус, Ви не в курсі, так я, як старожил форуму, пояснюю , що Влад442 - ріелтор, і в нього завжди "Дорожай!". Тому немає сенсу йому щось пояснювати. А ловити на помилках-протиріччях і возити фейсом об стіл - то дійсно треба.
я его отправил в игнор почти сразу, как тлько он здесь появился и другим рекомендую
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йцукен
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Додано: Сер 07 бер, 2018 00:52
ну что же... как и ванговал Оранжевый - наступила стабильность!
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baraka
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Додано: Сер 07 бер, 2018 00:59
Как думаете?
Во сколько раз будет разница в цене между новостроем и шлаком, расположенными в одном месте, лет через 5-10?
Думаю раз в 5.
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UA
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Додано: Сер 07 бер, 2018 01:21
UA написав:
Как думаете?
Во сколько раз будет разница в цене между новостроем и шлаком, расположенными в одном месте, лет через 5-10?
Думаю раз в 5.
В смысле Эврика по 2500 а БСП через дорогу по 500 ?
Не верю.
И при этом сталинка в центре по 1000 и ФК по 5000 ?
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es77
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Додано: Сер 07 бер, 2018 01:48
es77
Скорее между панельным хрущём в состоянии "все швы/тыки текут, канализация в подвале тоже, 99% жителей - пенсы-субсидианты" в прицентралье и условным Чикаго с Кардиналом(с ремонтом и не жлобстайла).
Ну или Джеком с РТ и екатерининкой с трещинами в стенах.
Пять-не пять, но три раза зазор точно будет. И никто обосцяни бабушатники выкупать под собственное жильё не будет, разве что под аренду(а там же и ремонт подбить надо, и возможно подъезд подлатать, в общем х.з.)и стояками. Под правило "100аренд", ибо рухнуть то счастье может в любой момент.
При аренде метра в прицентралье условно в 10-12$ в мес(однушка тыщ 11-13грн(40м.кв.), двуха - 13-15тыщ(45-47метров), трёха - 15-18(55-60кв.м) в шлаке при текущем курсе и капремонте далеко не по сто-у.е.-за-метр сами считайте сколько будет стоить тот шлак.
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 07 бер, 2018 02:00, всього редагувалось 1 раз.
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барабашов
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Додано: Сер 07 бер, 2018 01:59
барабашов написав:es77
Скорее между панельным хрущём в состоянии "все швы/тыки текут, канализация в подвале тоже, 99% жителей - пенсы-субсидианты" в прицентралье и условным Чикаго с Кардиналом(с ремонтом и не жлобстайла).
Ну или Джеком с РТ и екатерининкой с трещинами в стенах.
Предположим и сейчас можно найти аппартаменты с супер ремонтом в центре по 5000, а с подходом домов типа ТТ и похожих их станет больше. Наличию сталинок по 1000 это никак не мешает. Думаю, при желании находятся убитые квартры в аварийных домах и дешевле. Но это несравнимые вещи. Одно -сверкающий бриллиант, другое -какашка на мусорке.
Эврика с Патриотикой через 5 лет после заселения не будет отличаться от теперешних БСП.
Уверен, будут такие-же обрисованные подъезды и обосцанные лифты. Что одно что другое -суровый эконом. С чего там возьмется разница в 5 раз ? Процентов 20-30 будет. Врядли сильно больше...
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es77
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Додано: Сер 07 бер, 2018 02:04
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Короче как всегда о демографии. 27 марта будет первая статистика по смертности и рождаемости в этом году. Даже в Киеве она будет просто шокирующей. Шансов у Пети переизбраться в марте 2019 года нет. А в ноябре 2019 гда нас ждёт парламент разделённый на три равные части: Опоблок, Националисты, БЮТ. Вы представляете что это будет.
Допустим шоколадику не выпадет победа хоть во втором туре, пусть теперь он будет нефартовый, - за кого лично ВЫ проголосуете(хоть не за нашу тварь Жулю?) в этих выборах?
Сколько по вашему на новый 2020й год будет стоить у нас доллар(33, 44,... паритет с рублём т.е около 150ти)?
И сколько будет в том же декабре -19го стоить метр видовых(не в стену и не третий этаж) однух того же Кардинала в случае если его именно той осенью достроят, введут в эксплуатацию и в общем он будет ГОТОВЫМ - 500у.е, 600у.е или пусть 1000у.е/метр за голый бетон? Качалки с курсом во втором вопросе учитываем.
Заранее благодарю за ТРЕЗВЫЕ и продуманные ответы.
Хотел бы ещё раз чтоб софорумчане высказали своё мнение по заданным вопросам.
Конечно курс(качели) точно поймать нереально. Но на него ж и будет всё завязано?
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барабашов
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