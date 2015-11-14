Додано: Сер 07 бер, 2018 01:48

es77

Скорее между панельным хрущём в состоянии "все швы/тыки текут, канализация в подвале тоже, 99% жителей - пенсы-субсидианты" в прицентралье и условным Чикаго с Кардиналом(с ремонтом и не жлобстайла).

Ну или Джеком с РТ и екатерининкой с трещинами в стенах.

Пять-не пять, но три раза зазор точно будет. И никто обосцяни бабушатники выкупать под собственное жильё не будет, разве что под аренду(а там же и ремонт подбить надо, и возможно подъезд подлатать, в общем х.з.)и стояками. Под правило "100аренд", ибо рухнуть то счастье может в любой момент.

При аренде метра в прицентралье условно в 10-12$ в мес(однушка тыщ 11-13грн(40м.кв.), двуха - 13-15тыщ(45-47метров), трёха - 15-18(55-60кв.м) в шлаке при текущем курсе и капремонте далеко не по сто-у.е.-за-метр сами считайте сколько будет стоить тот шлак.