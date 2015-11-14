Додано: Сер 07 бер, 2018 17:33

zahar_ написав: Гы. Сканы из прозорро для вас - ""Фактаж" необъективен".

Ну ну.

пЕшЫте ИСЧО. Гы. Сканы из прозорро для вас - ""Фактаж" необъективен".Ну ну.пЕшЫте ИСЧО.

zahar_ написав: Моя "матчасть" это наблюдения за КРЖН на этом топике с 2011 года. Моя "матчасть" это наблюдения за КРЖН на этом топике с 2011 года.

zahar_ написав: Для меня есть уровень продаж у застройщиков до войны.

Есть информация что уровень продаж по сравнению с 2013 упал минимум в 2 раза.

Есть информация о количество инвестиционных сделок в последние годы.

Для вас это "туфта". Для меня есть уровень продаж у застройщиков до войны.Есть информация что уровень продаж по сравнению с 2013 упал минимум в 2 раза.Есть информация о количество инвестиционных сделок в последние годы.Для вас это "туфта".

zahar_ написав: Я подозреваю, что для вас не туфта пустозвонство разных типажей что фсё рагребли. Я подозреваю, что для вас не туфта пустозвонство разных типажей что фсё рагребли.

zahar_ написав: А метод "тёмные окна новостроек" говорит что РЕАЛЬНО выкуплено там 100-120 квартир.

Кто прав как всегда покажет время. А метод "тёмные окна новостроек" говорит что РЕАЛЬНО выкуплено там 100-120 квартир.Кто прав как всегда покажет время.

Совсем убого съезжаете.Как раз по тем сканам видно, что там в с/с нет очень много из того, что есть у застройщика, строящего новый ЖК на условном пустыре, в отличие от "реконструкции" на площадке с подведенными коммуникациями.Так что "пэшыте" и дальше туфту всякуюЭто "теория темных окон", с которой тут только ленивый не стебался? да эта ваша теория на 50 лет как заселенном хрущике покажет "навес"Абсолютно все эти цифры - гроша ломаного не стоят, вы берете "аналитику" риелторских контор, одновременно их же называя туфтогонами и мухлевщиками, в упор не хотите воспринимать факт, что у них нет и быть не может реальных данных о продажах у застройщиков.Подозревайте что хотите. Или может ссылочку приведете, где я заявляю что-то подобное?Смешно. По окнам определять право собственности.