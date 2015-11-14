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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 677
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:18

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:Число проживающих не равно числу покупателей. Только из тех, кто там живет и о ком мне известно (а это немного, я же матчасть там не собираю) - у одного мужика две квартиры, и у одной женщины - пять. Да, живет там пока совсем немного, но это не значит, что все остальные квартиры не проданы.

Но это и не значит что все квартиры проданы как тут заливают новоявленные "эксперты".
Если бы вы более внимательно изучали матчасть то поняли бы что РЕАЛЬНО там продано 100-120 квартир. Остальные РЕАЛЬНЫЙ навес.


Да, это не значит, что все квартиры проданы.
Но и ваша "матчасть" тоже туфта, плод ваших фантазий, и ваша цифра реально проданных - с потолка

Моя "матчасть" это наблюдения за КРЖН на этом топике с 2011 года.
Откуда я беру цифры пруфы на информацию на форуме имеются.
Если вы "забываете" откуда какая цифра берётся это не мои проблемы.
Для меня есть уровень продаж у застройщиков до войны.
Есть информация что уровень продаж по сравнению с 2013 упал минимум в 2 раза.
Есть информация о количество инвестиционных сделок в последние годы.
Для вас это "туфта". Окей. Я подозреваю, что для вас не туфта пустозвонство разных типажей что фсё рагребли. А ваш покупатель 1к доме Аркада на Осокорки 5-8 тем временем заплатил 1600 за отобление в доме где ФСЁ разгребли.
А метод "тёмные окна новостроек" говорит что РЕАЛЬНО выкуплено там 100-120 квартир.
Кто прав как всегда покажет время.
  zahar_ написав:Фейслесс озвучьте плиз эксперту "потому что я в теме" количество проживающих в 300 квартирном подъезде ЖК Дубровица после 36 месяцев продаж и через полгода после заселения?
А то у новоявленого "эксперта" который "в теме" ФСЁ выкупили спекулянты. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:28

  Frant написав:оти. Вам унуноктий каже що навіть оранж за ці кошти не збудують і цінам вверх

Не цінам уверх, а зупинка новобудів! Повна зупинка, як в Ризі чи Талінні.
Поїдьте в Житомир, Маріуполь, Запоріжжя! Там майже нічого не будується - немає попиту.



[/quote]
скорее бы остановили строительство, тогда б цену улетели бы за 2008 год
Жук
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:46

  sinus написав:
  Vlad442 написав:
  sinus написав:Самое интересное, что просевший бакс замедлит итак уже унылые продажи новостроев. Дальнейшее проседание доллара может вообще запустить механизм домино-замораживание строек.




Ты не понял о чём я,гривна наоборот укрепляется,а это значит,что инвестору на дорожающий в гривне новострой необходимо больше долларов с матраса вытащить,чем когда гривна падает!Ферштейн?

Ты парень простой, как я вижу по манере общения и пунктуации, университетов не кончал, ладно, будем на ты. Итак попытайся понять чуть больше, чем одноходовка "курс вниз - цена котлованах в долларах вверх".
Курс вниз - застройщикам плохо, так как им сложней продать. Это ты смог понять.
Курс вверх - застройщикам еще хуже, так как им невозможно построить, потому что рабочие уже не будут работать за фиксированные гривневые зарплаты, как в 15-ом, а свалят в Польшу, где платят в злотых и евро.
Если курс вниз - застройщикам плохо, вверх еще хуже, так может курс тут не причем? Дошло?

Я могу и по простому ответить! Первично в любой стройке- деньги инвесторов,а не зарплаты строителей.Нет денег инвесторов-нет стройки!При укреплении гривны,денег инвесторов почти нет! Потому что все в долларе. Вразумительно обьяснил,по простому?[/quote]
К слову иногда Влад442 дельные вещи говорит. Пока не фиксанул конечно , но фокус с о сливом и полугодовыми гривнедепо работает . А увидел этот фокус из его постов.
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:08

  PrimusInterPares написав:К слову иногда Влад442 дельные вещи говорит. Пока не фиксанул конечно , но фокус с о сливом и полугодовыми гривнедепо работает . А увидел этот фокус из его постов.

Гы. Десять раз получил "шах и мат" за своё фуфломётство. Один раз "закинул удочку" случайно угадал, чисто угадал. Да и вышел в гривну может со 100 долларов.
Он по последним своим валютным операциям может 10 долларов сдал :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:04

Гы. Мутки депутатов в пользу шаромыг?
зобов’язати замовника будівництва розмішувати на своєму веб-сайті відомості про об’єкт житлового будівництва (замовника будівництва, характеристики об'єкту, затверджена проектна документація, хід будівництва, електронний форум інвесторів та ін.);
зобов’язати замовника будівництва у рекламі продажу житла вказувати адресу веб-сайту замовника будівництва, де розміщена інформація про житло;
заборонити реклами продажу житла без розміщення на веб-сайті замовника будівництва інформації про об’єкт житлового будівництва;

Пример -кидалово на Ревуцкого 40 . "Забыли" написать без разрешения на право строительных работ продажи проводить - ЗАПРЕЩЕНО.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Гы. Сканы из прозорро для вас - ""Фактаж" необъективен".
Ну ну.
пЕшЫте ИСЧО.

Совсем убого съезжаете.
Как раз по тем сканам видно, что там в с/с нет очень много из того, что есть у застройщика, строящего новый ЖК на условном пустыре, в отличие от "реконструкции" на площадке с подведенными коммуникациями.
Так что "пэшыте" и дальше туфту всякую
  zahar_ написав:Моя "матчасть" это наблюдения за КРЖН на этом топике с 2011 года.

Это "теория темных окон", с которой тут только ленивый не стебался? да эта ваша теория на 50 лет как заселенном хрущике покажет "навес" :mrgreen:
  zahar_ написав:Для меня есть уровень продаж у застройщиков до войны.
Есть информация что уровень продаж по сравнению с 2013 упал минимум в 2 раза.
Есть информация о количество инвестиционных сделок в последние годы.
Для вас это "туфта".

Абсолютно все эти цифры - гроша ломаного не стоят, вы берете "аналитику" риелторских контор, одновременно их же называя туфтогонами и мухлевщиками, в упор не хотите воспринимать факт, что у них нет и быть не может реальных данных о продажах у застройщиков.
  zahar_ написав:Я подозреваю, что для вас не туфта пустозвонство разных типажей что фсё рагребли.

Подозревайте что хотите. Или может ссылочку приведете, где я заявляю что-то подобное?
  zahar_ написав:А метод "тёмные окна новостроек" говорит что РЕАЛЬНО выкуплено там 100-120 квартир.
Кто прав как всегда покажет время.

Смешно. По окнам определять право собственности.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:43

  Frant написав:[
Не цінам уверх, а зупинка новобудів! Повна зупинка, як в Ризі чи Талінні.
Поїдьте в Житомир, Маріуполь, Запоріжжя! Там майже нічого не будується - немає попиту.
Ми ж не рожевоокулярники з Києва Фейсласа, і бачимо, що як і де робиться.



Вот за Запорожье не надо, все строится и все продаётся
Доходность, конечно, не киевская
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:48

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Гы. Сканы из прозорро для вас - ""Фактаж" необъективен".
Ну ну.
пЕшЫте ИСЧО.

Совсем убого съезжаете.
Как раз по тем сканам видно, что там в с/с нет очень много из того, что есть у застройщика, строящего новый ЖК на условном пустыре, в отличие от "реконструкции" на площадке с подведенными коммуникациями.

Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет. А застройщик на внешних комуникациях ещё.
Гы. Дома для СБУ на причальной 5-а то с "продажной ценой" для сбу 310 долл. м2 тоже уже с подведеными комуникации?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:53

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Я подозреваю, что для вас не туфта пустозвонство разных типажей что фсё рагребли.

Подозревайте что хотите. Или может ссылочку приведете, где я заявляю что-то подобное?

Вы не опровергаете эту заведомую ложь. Поэтому и подозреваю. Имею право.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:55

  zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Гы. Сканы из прозорро для вас - ""Фактаж" необъективен".
Ну ну.
пЕшЫте ИСЧО.

Совсем убого съезжаете.
Как раз по тем сканам видно, что там в с/с нет очень много из того, что есть у застройщика, строящего новый ЖК на условном пустыре, в отличие от "реконструкции" на площадке с подведенными коммуникациями.

Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет. А застройщик на внешних комуникациях ещё.
Гы. Дома для СБУ на причальной 5-а то с "продажной ценой" для сбу 310 долл. м2 тоже уже с подведеными комуникации?

Хорошо что хоть уже не отрицаете то, что состав с/с действительно разный.
Что там размазывается и куда это совсем другой вопрос, но и коммуникации на одну свечку и на ЖК 5-8 тыс квартир - это совершенно разные вещи, о масштабе которых ви видимо и представления не имеете.
Как и делаете вид, будто не понимаете что коммерческая застройка и застройка на госзаказ на выделенном участке - опять таки очень разные вещи.
Захар, ваша проблема, что вы, пытаясь обличить ложь "шаромыг", выдаете и выдумываете ничуть не меньшую ложь из мозаики случайных данных и непроверенной информации, натягиваете частные случаи на рынок, не имея на то никаких объективных оснований.
  zahar_ написав:Вы не опровергаете эту заведомую ложь. Поэтому и подозреваю. Имею право.

Я же не вы. Я не ставлю целью кого-то "выводить на чистую воду", "садить в лужу" и "пополнять анналы матчасти" :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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