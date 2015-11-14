Додано: Сер 07 бер, 2018 18:16

Faceless

Сорри но ...только мне непонятно зачем Вы мечете бисер перед...захар_ом и проффесором?

Вы думаете они хотят дискутировать? Да они просто набрасывают на вентилятор.

Кстати захар_а на домике быстро раскусили и забанили наглухо, а Вы ведетесь на его вбросы.

Странно ей Б-гу...

Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 07 бер, 2018 18:17, всього редагувалось 1 раз.

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