Выучите матчасть что включает себя метод "тёмные окна новостроек".
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:56
Выучите матчасть что включает себя метод "тёмные окна новостроек".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:59
Здравый смысл подсказывает, что "изучать" откровенную туфту - пустая потеря времени и вообще деструктивное занятие. Я помню еще ваши картинки с "анализом" остекления, установки кондиционеров и проч. Над вашими выводами весь форум ржал за редкими исключениями.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03
На пилотный дом КГС на Гмыри Поляченко сокрушался значительную часть забрали комуникации что тянули к этому дому. А продажная цена м2 в пилотном доме со слов того же Поляченко была меньше 200 долларов за м2.
Вот такая селяви.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:06
Простите, не совсем понял: какое отношение ко мне имеют "апатменты с золочеными рамами, паркетом под мастикой, и каминным окладом рококо" ))))
Или вы как в "Мимино", "...когда уходили, люстру случайно стулом задели..."
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:07
1) Это было хз когда
2) По своему личному опыту скажу - пилотный проект всегда отличается от стандартной реализации. Во многом.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:09
Ага. "весь форум ржал" а потом ржуны признали таки существования навеса. Ржите и дальше что в Киеве нет навеса в новостройках на десятки тысяч квартир.
Я Вам расклад навеса давал в 2015 с 2007-2014. Приведите ссылку как вы с него ржали. Вы как прохожий спрятались в кусты и не прокоментировали инфу.С 2015-2017 навес вырос в разы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:16
Faceless
Сорри но ...только мне непонятно зачем Вы мечете бисер перед...захар_ом и проффесором?
Вы думаете они хотят дискутировать? Да они просто набрасывают на вентилятор.
Кстати захар_а на домике быстро раскусили и забанили наглухо, а Вы ведетесь на его вбросы.
Странно ей Б-гу...
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 07 бер, 2018 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:16
Почему разные? И там и там строительство ведётся за деньги. Не думаю что прокладка голицы будет доплачивать свои деньги чтобы построить дома для СБУ по 310 долл за м2.
Просто построят с нормальной рентабельностью, а не будут драть в три дорога (с рентабедьностью 100-150%) когда строят жильё для покупаиелей "воздуха".
Кстати СБУ платит за участок небось дороже чем шаромыги из ЖИ и Спецжитлофонд.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 07 бер, 2018 18:31, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:19
На домике дали бан по указке Котенко, когда я назвал брехунов с домика рылами и начал выводить брехню аналитиков домика по динамике цен на чистую воду.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 07 бер, 2018 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:24
В отличии от вас я свою точку зрения подтверждаю фактажём. Так что не надо про -"просто набрасывают на вентилятор."
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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