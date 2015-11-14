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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 512513514515>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 677
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:56

  Faceless написав:
  zahar_ написав:А метод "тёмные окна новостроек" говорит что РЕАЛЬНО выкуплено там 100-120 квартир.
Кто прав как всегда покажет время.

Смешно. По окнам определять право собственности.

Выучите матчасть что включает себя метод "тёмные окна новостроек".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:59

  zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:А метод "тёмные окна новостроек" говорит что РЕАЛЬНО выкуплено там 100-120 квартир.
Кто прав как всегда покажет время.

Смешно. По окнам определять право собственности.

Выучите матчасть что включает себя метод "тёмные окна новостроек".

Здравый смысл подсказывает, что "изучать" откровенную туфту - пустая потеря времени и вообще деструктивное занятие. Я помню еще ваши картинки с "анализом" остекления, установки кондиционеров и проч. Над вашими выводами весь форум ржал за редкими исключениями.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03

  Faceless написав:
Что там размазывается и куда это совсем другой вопрос, но и коммуникации на одну свечку и на ЖК 5-8 тыс квартир - это совершенно разные вещи, о масштабе которых ви видимо и представления не имеете.

На пилотный дом КГС на Гмыри Поляченко сокрушался значительную часть забрали комуникации что тянули к этому дому. А продажная цена м2 в пилотном доме со слов того же Поляченко была меньше 200 долларов за м2.
Вот такая селяви.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:06

  antonivs3 написав:J_P Дело в том, что в апатменте с золочеными рамами, паркетом под мастикой, и каминным окладом рококо, металлопластиковые окна вписываются менее всего, надеюсь, что я понятно нарисовал.

Простите, не совсем понял: какое отношение ко мне имеют "апатменты с золочеными рамами, паркетом под мастикой, и каминным окладом рококо" ))))
Или вы как в "Мимино", "...когда уходили, люстру случайно стулом задели..."
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:07

  zahar_ написав:
  Faceless написав:
Что там размазывается и куда это совсем другой вопрос, но и коммуникации на одну свечку и на ЖК 5-8 тыс квартир - это совершенно разные вещи, о масштабе которых ви видимо и представления не имеете.

На пилотный дом КГС на Гмыри Поляченко сокрушался значительную часть забрали комуникации что тянули к этому дому. А продажная цена м2 в пилотном доме со слов того же Поляченко была меньше 200 долларов за м2.
Вот такая селяви.

1) Это было хз когда
2) По своему личному опыту скажу - пилотный проект всегда отличается от стандартной реализации. Во многом.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:09

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
  Faceless написав:Смешно. По окнам определять право собственности.

Выучите матчасть что включает себя метод "тёмные окна новостроек".

Здравый смысл подсказывает, что "изучать" откровенную туфту - пустая потеря времени и вообще деструктивное занятие. Я помню еще ваши картинки с "анализом" остекления, установки кондиционеров и проч. Над вашими выводами весь форум ржал за редкими исключениями.

Ага. "весь форум ржал" а потом ржуны признали таки существования навеса. Ржите и дальше что в Киеве нет навеса в новостройках на десятки тысяч квартир.
Я Вам расклад навеса давал в 2015 с 2007-2014. Приведите ссылку как вы с него ржали. Вы как прохожий спрятались в кусты и не прокоментировали инфу.С 2015-2017 навес вырос в разы.
  zahar_ написав:А метод "тёмные окна новостроек" говорит что РЕАЛЬНО выкуплено там 100-120 квартир.
Кто прав как всегда покажет время.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:16

Faceless
Сорри но ...только мне непонятно зачем Вы мечете бисер перед...захар_ом и проффесором?
Вы думаете они хотят дискутировать? Да они просто набрасывают на вентилятор.
Кстати захар_а на домике быстро раскусили и забанили наглухо, а Вы ведетесь на его вбросы.
Странно ей Б-гу...
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 07 бер, 2018 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:16

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет. А застройщик на внешних комуникациях ещё.
Гы. Дома для СБУ на причальной 5-а то с "продажной ценой" для сбу 310 долл. м2 тоже уже с подведеными комуникации?


Как и делаете вид, будто не понимаете что коммерческая застройка и застройка на госзаказ на выделенном участке - опять таки очень разные вещи.

Почему разные? И там и там строительство ведётся за деньги. Не думаю что прокладка голицы будет доплачивать свои деньги чтобы построить дома для СБУ по 310 долл за м2.
Просто построят с нормальной рентабельностью, а не будут драть в три дорога (с рентабедьностью 100-150%) когда строят жильё для покупаиелей "воздуха".
Кстати СБУ платит за участок небось дороже чем шаромыги из ЖИ и Спецжитлофонд.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 07 бер, 2018 18:31, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:19

  Прохожий написав:Кстати захар_а на домике быстро раскусили и забанили наглухо, а Вы ведетесь на его вбросы.
Странно ей Б-гу...

На домике дали бан по указке Котенко, когда я назвал брехунов с домика рылами и начал выводить брехню аналитиков домика по динамике цен на чистую воду.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 07 бер, 2018 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:24

  Прохожий написав:Faceless
Сорри но ...только мне непонятно зачем Вы мечете бисер перед...захар_ом и проффесором?
Вы думаете они хотят дискутировать? Да они просто набрасывают на вентилятор.
.

В отличии от вас я свою точку зрения подтверждаю фактажём. Так что не надо про -"просто набрасывают на вентилятор." :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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