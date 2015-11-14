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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 512513514515

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 677
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:25

  J_P написав:
  antonivs3 написав:J_P Дело в том, что в апатменте с золочеными рамами, паркетом под мастикой, и каминным окладом рококо, металлопластиковые окна вписываются менее всего, надеюсь, что я понятно нарисовал.

Простите, не совсем понял: какое отношение ко мне имеют "апатменты с золочеными рамами, паркетом под мастикой, и каминным окладом рококо" ))))
Или вы как в "Мимино", "...когда уходили, люстру случайно стулом задели..."

значит непонятно. метод объяснения притчами не сработал.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:а потом ржуны признали таки существования навеса

Никто вроде никогда не отрицал существования некого пула непроданных квартир. Критика относилась к вашей оценке их количества.
  zahar_ написав:Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет.

После этого заявления ваше невежество в вопросе стает абсолютно очевидно. Это очень и очень существенная доля с/с. В ЖК любого масштаба.
  zahar_ написав:Почему разные? И там и там строительство ведётся за деньги.

А что, за трудодни где-то ведется? Что это за вброс вообще?
  zahar_ написав:Просто построят с нормальной рентабельностью, а не будут драть в три дорога (с рентабедьностью 100-150%) когда строят жильё для покупаиелей "воздуха".

Рентабельность, например, 100% за три года эквивалентно чуть более 25% годовых. Вам это тоже растолковывалось. Это и близко не "втридорога" для наших реалий.
Кстати, как, построили? Вы не забывайте, что все эти ваши "разгромные аналитические выводы" касаются того, что еще не существует.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Дома все смесители GROHE ,купленные по акции по около 60 евро за штуку.
Чувствую себя идиотом.

Всё с Вами нормально, просто у некоторых ребят большие психологические комплексы, потому проблемы с дефекацией, если унитаз за 2000 грн. И им вообще не понять как можно мыть руки из крана , если он всего 300 евро стоти.
P.S. Хенсгрое на съёмной квартире, 7 лет. никаких проблем и болезней от "неправильно" мытых рук
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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