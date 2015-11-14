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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:25
J_P написав: antonivs3 написав:J_P
Дело в том, что в апатменте с золочеными рамами, паркетом под мастикой, и каминным окладом рококо, металлопластиковые окна вписываются менее всего, надеюсь, что я понятно нарисовал.
Простите, не совсем понял: какое отношение ко мне имеют "апатменты с золочеными рамами, паркетом под мастикой, и каминным окладом рококо"
))))
Или вы как в "Мимино", "...когда уходили, люстру случайно стулом задели..."
значит непонятно. метод объяснения притчами не сработал.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 18:27
zahar_ написав:
а потом ржуны признали таки существования навеса
Никто вроде никогда не отрицал существования некого пула непроданных квартир. Критика относилась к вашей оценке их количества.
zahar_ написав:
Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет.
После этого заявления ваше невежество в вопросе стает абсолютно очевидно. Это очень и очень существенная доля с/с. В ЖК любого масштаба.
zahar_ написав:
Почему разные? И там и там строительство ведётся за деньги.
А что, за трудодни где-то ведется? Что это за вброс вообще?
zahar_ написав:
Просто построят с нормальной рентабельностью, а не будут драть в три дорога (с рентабедьностью 100-150%) когда строят жильё для покупаиелей "воздуха".
Рентабельность, например, 100% за три года эквивалентно чуть более 25% годовых. Вам это тоже растолковывалось. Это и близко не "втридорога" для наших реалий.
Кстати, как, построили? Вы не забывайте, что все эти ваши "разгромные аналитические выводы" касаются того, что еще не существует.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 18:35
es77 написав:
Дома все смесители GROHE ,купленные по акции по около 60 евро за штуку.
Чувствую себя идиотом.
Всё с Вами нормально, просто у некоторых ребят большие психологические комплексы, потому проблемы с дефекацией, если унитаз за 2000 грн. И им вообще не понять как можно мыть руки из крана , если он всего 300 евро стоти.
P.S. Хенсгрое на съёмной квартире, 7 лет. никаких проблем и болезней от "неправильно" мытых рук
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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