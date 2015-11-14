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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 бер, 2018 20:47
Frant написав:
Не цінам уверх, а зупинка новобудів! Повна зупинка, як в Ризі чи Талінні.
Поїдьте в Житомир, Маріуполь, Запоріжжя! Там майже нічого не будується - немає попиту.
Ми ж не рожевоокулярники з Києва Фейсласа, і бачимо, що як і де робиться.
"Казав слiпий:- побачимо"
це про вас, пане дОцент
Даже в нашем депрессивном селе стройки идут и есть спрос
А вы и дальше читайте говнобложики, и считайте, шо вы самый умный и лучше всех всё знаете. И повторяйте это почаще
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Додано: Сер 07 бер, 2018 20:59
барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
В каком году продавали по этой цене?
август 1995 года
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Додано: Сер 07 бер, 2018 22:04
по наблюдениям по себе и вокруг себя.
Заработки значительно увеличились, это с одной стороны.
С другой стороны топ знакомые очень высокой квалификации, по пол года год без работы и шансов найти что то в Украине. Нет проектов их уровня
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Додано: Сер 07 бер, 2018 22:18
Оранжевый-хит сезона написав:
по наблюдениям по себе и вокруг себя.
Заработки значительно увеличились, это с одной стороны.
С другой стороны топ знакомые очень высокой квалификации, по пол года год без работы и шансов найти что то в Украине. Нет проектов их уровня
Звичайним інженерам, математикам, фізикам, хімікам - роботи немає. Хіба що на ЗП 200-300 дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Сер 07 бер, 2018 22:31
Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав:
по наблюдениям по себе и вокруг себя.
Заработки значительно увеличились, это с одной стороны.
С другой стороны топ знакомые очень высокой квалификации, по пол года год без работы и шансов найти что то в Украине. Нет проектов их уровня
Звичайним інженерам, математикам, фізикам, хімікам - роботи немає. Хіба що на ЗП 200-300 дол/міс.
Вы знаете, у нас инженер получает 20 000 грн на руки, но требования к квалификации высокие, и вжобывать нужно ненормированно.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 22:32
Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав:
по наблюдениям по себе и вокруг себя.
Заработки значительно увеличились, это с одной стороны.
С другой стороны топ знакомые очень высокой квалификации, по пол года год без работы и шансов найти что то в Украине. Нет проектов их уровня
Звичайним інженерам, математикам, фізикам, хімікам - роботи немає. Хіба що на ЗП 200-300 дол/міс.
Вы знаете, у нас инженер получает 20 000 грн на руки, но требования к квалификации высокие, и вжобывать нужно ненормированно.
Таких інженерів 1-2%.
Професія інженера в промисловості - безумовно, вважається складною і висококваліфікованою. Промисловості немає - така от пічалька.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Сер 07 бер, 2018 22:40
Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав:
Звичайним інженерам, математикам, фізикам, хімікам - роботи немає. Хіба що на ЗП 200-300 дол/міс.
Вы знаете, у нас инженер получает 20 000 грн на руки, но требования к квалификации высокие, и вжобывать нужно ненормированно.
Таких інженерів 1-2%.
Професія інженера в промисловості - безумовно, вважається складною і висококваліфікованою. Промисловості немає - така от пічалька.
Я согласен, потолок у рядового инженера 12 000 грн в киеве, за Киевом 8000 грн.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 22:58
Оранжевый-хит сезона написав:
23 000 стоила трёха 90 квадратов в этом доме
барабашов написав:
В каком году продавали по этой цене?
Оранжевый-хит сезона написав:
август 1995 года
затишье перед тремя годами безудержного роста
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Сер 07 бер, 2018 23:08
Оранжевый-хит сезона написав:
У нас инженер получает 20 000 грн на руки, но требования к квалификации высокие, и вжобывать нужно ненормированно.
лично знаю пример переезда инженера-химика из Москвы в Киев. зарплаты не знаю, но учитывая, что в Мск средний госстат $1000, у человека явно была выше средней и к переезду в наши дебри работа была основной причиной, думаю неплохая ЗП, как для Киева.
пример нетипичный, как таксисты с рожокулярной ЗП. потому такими имхо можно смело пренебрегать, рассчитывая платежеспособность орендарей условных Круш и прогнозируя перцентаж инвестиций в котлованы КРыЖовНика
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Сер 07 бер, 2018 23:13
zahar_ написав: Faceless написав: zahar_ написав:
Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет.
После этого заявления ваше невежество в вопросе стает абсолютно очевидно. Это очень и очень существенная доля с/с. В ЖК любого масштаба.
1.Невежество фейслес это когда вы говорите, что денег на метро на Виноградарь в бюджете Киева нет, когда они там есть.
2. Не надо повторятся про - "Это очень и очень существенная доля с/с." и забывать про контекст сказаного ранее.
3. Так что там с внешними комуникациями на строительство на Причальной 5а 55 тыс. м2 в домах сбу, которому прокладка Голицы построит квартиры под ключ по 310 уе. за м2? Как так : внешние комуникациии -"Это очень и очень существенная доля с/с."- а квартиры обойдутся СБУ по 310 уе за м2.
Вопросов масса:
1) СБУ получит все квартиры или часть уйдёт строителям?
2) не получает ли право застройщик на застройку части участка под свободную продажу?
2) что входит в понимание «под ключ» и где в тендерной документации есть такое понятие? Вполне может быть, что строят, грубо говоря, коробку с отделкой, а сети, благоустройство и т.д. идут отдельным тендером
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Iskander
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