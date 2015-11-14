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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 514515516517518>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 677
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
65
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
144
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
104
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
24
Ціна
19%
130
Якість будівництва
15%
101
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:47

  Frant написав:Не цінам уверх, а зупинка новобудів! Повна зупинка, як в Ризі чи Талінні.
Поїдьте в Житомир, Маріуполь, Запоріжжя! Там майже нічого не будується - немає попиту.
Ми ж не рожевоокулярники з Києва Фейсласа, і бачимо, що як і де робиться.

"Казав слiпий:- побачимо" :) це про вас, пане дОцент :)
Даже в нашем депрессивном селе стройки идут и есть спрос :)
А вы и дальше читайте говнобложики, и считайте, шо вы самый умный и лучше всех всё знаете. И повторяйте это почаще :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:59

  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
В каком году продавали по этой цене?

август 1995 года
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по наблюдениям по себе и вокруг себя.
Заработки значительно увеличились, это с одной стороны.
С другой стороны топ знакомые очень высокой квалификации, по пол года год без работы и шансов найти что то в Украине. Нет проектов их уровня :(
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:18

  Оранжевый-хит сезона написав:по наблюдениям по себе и вокруг себя.
Заработки значительно увеличились, это с одной стороны.
С другой стороны топ знакомые очень высокой квалификации, по пол года год без работы и шансов найти что то в Украине. Нет проектов их уровня :(

Звичайним інженерам, математикам, фізикам, хімікам - роботи немає. Хіба що на ЗП 200-300 дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:31

  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:по наблюдениям по себе и вокруг себя.
Заработки значительно увеличились, это с одной стороны.
С другой стороны топ знакомые очень высокой квалификации, по пол года год без работы и шансов найти что то в Украине. Нет проектов их уровня :(

Звичайним інженерам, математикам, фізикам, хімікам - роботи немає. Хіба що на ЗП 200-300 дол/міс.

Вы знаете, у нас инженер получает 20 000 грн на руки, но требования к квалификации высокие, и вжобывать нужно ненормированно.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:по наблюдениям по себе и вокруг себя.
Заработки значительно увеличились, это с одной стороны.
С другой стороны топ знакомые очень высокой квалификации, по пол года год без работы и шансов найти что то в Украине. Нет проектов их уровня :(

Звичайним інженерам, математикам, фізикам, хімікам - роботи немає. Хіба що на ЗП 200-300 дол/міс.

Вы знаете, у нас инженер получает 20 000 грн на руки, но требования к квалификации высокие, и вжобывать нужно ненормированно.

Таких інженерів 1-2%.
Професія інженера в промисловості - безумовно, вважається складною і висококваліфікованою. Промисловості немає - така от пічалька.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:40

  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:Звичайним інженерам, математикам, фізикам, хімікам - роботи немає. Хіба що на ЗП 200-300 дол/міс.

Вы знаете, у нас инженер получает 20 000 грн на руки, но требования к квалификации высокие, и вжобывать нужно ненормированно.

Таких інженерів 1-2%.
Професія інженера в промисловості - безумовно, вважається складною і висококваліфікованою. Промисловості немає - така от пічалька.

Я согласен, потолок у рядового инженера 12 000 грн в киеве, за Киевом 8000 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:58

  Оранжевый-хит сезона написав:23 000 стоила трёха 90 квадратов в этом доме
  барабашов написав:В каком году продавали по этой цене?
  Оранжевый-хит сезона написав:август 1995 года

затишье перед тремя годами безудержного роста
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:08

  Оранжевый-хит сезона написав:У нас инженер получает 20 000 грн на руки, но требования к квалификации высокие, и вжобывать нужно ненормированно.

лично знаю пример переезда инженера-химика из Москвы в Киев. зарплаты не знаю, но учитывая, что в Мск средний госстат $1000, у человека явно была выше средней и к переезду в наши дебри работа была основной причиной, думаю неплохая ЗП, как для Киева.
пример нетипичный, как таксисты с рожокулярной ЗП. потому такими имхо можно смело пренебрегать, рассчитывая платежеспособность орендарей условных Круш и прогнозируя перцентаж инвестиций в котлованы КРыЖовНика
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:13

  zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет.

После этого заявления ваше невежество в вопросе стает абсолютно очевидно. Это очень и очень существенная доля с/с. В ЖК любого масштаба.

1.Невежество фейслес это когда вы говорите, что денег на метро на Виноградарь в бюджете Киева нет, когда они там есть.
2. Не надо повторятся про - "Это очень и очень существенная доля с/с." и забывать про контекст сказаного ранее.
3. Так что там с внешними комуникациями на строительство на Причальной 5а 55 тыс. м2 в домах сбу, которому прокладка Голицы построит квартиры под ключ по 310 уе. за м2? Как так : внешние комуникациии -"Это очень и очень существенная доля с/с."- а квартиры обойдутся СБУ по 310 уе за м2.

Вопросов масса:
1) СБУ получит все квартиры или часть уйдёт строителям?
2) не получает ли право застройщик на застройку части участка под свободную продажу?
2) что входит в понимание «под ключ» и где в тендерной документации есть такое понятие? Вполне может быть, что строят, грубо говоря, коробку с отделкой, а сети, благоустройство и т.д. идут отдельным тендером
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