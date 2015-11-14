Faceless написав: zahar_ написав: Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет. Не надо ля-ля.Если застройщик строит ЖК на 5-8 тыс квартир то стоимость коммуникаций размазывается на весь метраж и не особо на с/с не влияет.

После этого заявления ваше невежество в вопросе стает абсолютно очевидно. Это очень и очень существенная доля с/с. В ЖК любого масштаба. После этого заявления ваше невежество в вопросе стает абсолютно очевидно. Это очень и очень существенная доля с/с. В ЖК любого масштаба.

1.Невежество фейслес это когда вы говорите, что денег на метро на Виноградарь в бюджете Киева нет, когда они там есть.2. Не надо повторятся про - "Это очень и очень существенная доля с/с." и забывать про контекст сказаного ранее.3. Так что там с внешними комуникациями на строительство на Причальной 5а 55 тыс. м2 в домах сбу, которому прокладка Голицы построит квартиры под ключ по 310 уе. за м2? Как так : внешние комуникациии -"Это очень и очень существенная доля с/с."- а квартиры обойдутся СБУ по 310 уе за м2.